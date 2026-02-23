Un individuo se sienta en el banquillo por agredir sexualmente 336 veces a su sobrina menor de edad

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, con sede en la capital balear, juzgará el próximo jueves (09.30 horas) a un hombre acusado de agredir sexualmente a su sobrina menor de edad y además autista en más de 300 ocasiones en Mallorca. En concreto, según los cálculos de la acusación pública, la habría agredido un total de 336 veces.

La Fiscalía solicita que sea condenado a 12 años de prisión y al pago de una indemnización de 15.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual con penetración a menor de edad. El juicio se celebrará en Palma y ha generado mucha expectación social por las circunstancias concurrentes, según la acusación de la Fiscalía de Baleares.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron entre 2012 y 2015. El procesado, aprovechando las ocasiones en las que la víctima dormía en su domicilio, la sometía a tocamientos y la violaba. Entre 2015 y 2016 la menor pasó a vivir en la misma vivienda que él, tiempo durante el cual también la agredió sexualmente.

Las agresiones sexuales, de acuerdo con los cálculos del Ministerio Público, sucedieron durante cuatro años con una periodicidad de al menos siete veces al mes. Por lo tanto, el número mínimo de agresiones que padeció la víctima es de 336.

Como consecuencia de estos hechos, la menor, que está diagnosticada con un trastorno del espectro autista, ha padecido reacciones psicológicas.

En marzo de 2019 un juzgado de Palma le impuso al acusado una orden de alejamiento de 500 metros respecto de la víctima y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio.

NO se conocen noticias de que el acusado, el tío de la víctima, haya infringido la orden de alejamiento impuesta por la justicia durante estos últimos siete años transcurridos desde ese momento.