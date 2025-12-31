Ni Madrid ni Barcelona: esta es la provincia que tiene los pisos más caros de toda España
Con lo que cuesta un inmueble en las Islas se pueden comprar hasta seis en Extremadura
El precio se estabiliza en Baleares y es una de las comunidades donde menos subió: 3,8%
Baleares siguió liderando el precio de la vivienda en octubre en toda España, cuando alcanzó los 4.097 euros por metro cuadrado (euros/m²) pese a ser una de las comunidades autónomas con menor crecimiento, un 3,8% interanual.
En comparación con las regiones con los precios más asequibles, con lo que en octubre costaba una vivienda en Baleares se podrían comprar más de seis en Extremadura (627 euros/m²), cinco en Castilla y León (806 euros) y cuatro en Castilla-La Mancha (1.006 euros).
Son datos publicados este martes por el Consejo General del Notariado en base a las 1.370 operaciones de compraventa que el pasado octubre tuvieron lugar en Baleares, un -7,6% respecto al mismo periodo del año anterior. De estas, 1.097 fueron de pisos y 273 de casas unifamiliares.
El archipiélago se sitúa por debajo del ritmo del crecimiento estatal, que fue del 6,7%. El incremento interanual del precio del 3,8% registrado en Baleares en octubre está lejos del 20,4% de Cantabria, del 17,2% de Navarra, del 16,4% de Asturias o del 14,2% de la Comunidad Valenciana.
No obstante, las Islas lideran el ranking de los precios con sus 4.097 euros/m2. Por detrás, aunque a considerable distancia, están la Comunidad de Madrid (3.549 euros/m²), el País Vasco (3.027 euros), Cataluña (2.278 euros) o Canarias (2.055 euros).
Por los que respecta al precio de los pisos, en Baleares alcanzaron los 3.981 euros/m² el pasado octubre, lo que supone un incremento del 6,7% respecto al mismo periodo de 2024. Las viviendas unifamiliares llegaron hasta los 4.451 euros/m², un -2,7% interanual.
Las viviendas que se compraron y vendieron ese mes en las Islas tenían de media unos 123 metros cuadrados, un 2,6% más que hace un año. Los pisos tenían unos 97 metros cuadrados (-4,6%) y las casas unifamiliares, unos 220 metros cuadrados (+14,1%).
Más préstamos hipotecarios
En octubre, los préstamos hipotecarios para la adquisición de las viviendas en Baleares crecieron un 20,2%, por encima de la media nacional del 6,7%, hasta las 666 operaciones.
Su cuantía promedio ascendió hasta los 330.191 euros, lo que supone un incremento interanual del 25,6%.
Por lo que respecta a la constitución de nuevas sociedades, el Consejo General del Notariado señala que en Baleares se crearon 482 en octubre, un aumento del 22,8%. Su capital medio fue de 15.402 euros, un -1,6% respecto al mismo periodo de 2024.