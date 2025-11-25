El pleno de Palma aprobará esta semana con el aval de PP y Vox la subida del 50% del billete de la EMT

El pleno del Ayuntamiento de Palma aprobará esta semana la subida del 50% del billete de la EMT para los usuarios que no dispongan de Tarjeta Ciudadana, que pasará a costar 3 euros, frente a los dos actuales, mientras que para el resto de residentes de Baleares el transporte público seguirá siendo gratuito el próximo año.

La propuesta del gobierno municipal en minoría del PP saldrá adelante en la sesión plenaria del próximo jueves gracias al apoyo de Vox, que avalará esta propuesta porque «tendrá cero incidencia para un palmesano residente», tal y como apuntan fuentes de esta formación.

Además, desde Vox precisan que el incremento de 2 a 3 euros es «por la integración en el sistema de tarjeta única del transporte en Mallorca que viene a equiparar las tarifas del sistema del resto de transportes urbanos».

«Otro punto a tener en cuenta», señalan desde este partido, «es que si no se incrementa esta cantidad no se puede mantener unas condiciones correctas en el balance económico de la EMT, pues la gratuidad implica otros factores, como un mayor uso del transporte público y otros elementos que deben ser soportados».

Por último, desde la formación que lidera en Palma el concejal Fulgencio Coll subrayan que las empresas municipales «no están constituidas para dejarlas con pérdidas como ha hecho constantemente la oposición cuando gobernaba». «Se deben ir saneando y si bien la izquierda ha hecho uso del dinero público como le ha dado la gana, pensando que el Ayuntamiento proveerá, es un deber sanear las empresas y si se tiene que subir el precio es porque antes se han hecho las cosas muy mal».

Pagarán 3 euros por el viaje una vez entre el vigor la nueva tarifa el mes de enero, quienes no dispongan de Tarjeta Ciudadana (del TIB) y los residentes que no la lleven encima en el momento de subir al autobús.

El consejo de administración de la EMT dio el visto bueno el pasado viernes 14 a la propuesta de aumentar el billete sencillo dentro de la reestructuración que el equipo de gobierno municipal está haciendo motivada por la nueva Tarjeta Única, que supondrá una integración tarifaria con la Tarjeta Intermodal.

Todo un tarifazo con el que el billete del transporte público de la capital balear superará el precio de Barcelona (2,55 euros), duplicará el de Madrid (1,50) y se situaría muy por encima de ciudades como Zaragoza (1,65 euros), Sevilla (1,40) Málaga (1,40), Bilbao (1,50), Valencia (2 euros) o La Coruña (2 euros).