El alcalde de Palma le dice a Óscar Puente a la cara: «Éste no es el Paseo Marítimo que queríamos»

Óscar Puente aún no había puesto los pies en Palma desde que es ministro. Lo ha hecho este lunes para visitar el resultado de las largas e incómodas obras del renovado Paseo Marítimo de Palma. Después, y ante multitud de invitados, el alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), le ha recordado a Óscar Puente desde la tribuna de oradores que «éste no es el proyecto que nosotros defendimos y seguimos pensando que no era la mejor reforma aunque ahora le damos la bienvenida».

En mayo de 2023, justo antes de las elecciones que le dieron la alcaldía, Jaime Martínez seguía defendiendo que el Paseo Marítimo es «un lavado de cara» y que la propuesta del PP pasaba por «la creación de bolsas de aparcamientos subterráneos a lo largo de la infraestructura». El proyecto llevado a cabo finalmente por la Autoridad Portuaria, con el respaldo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha llevado el camino contrario eliminando más de mil plazas de aparcamiento.

El alcalde de Palma ha aprovechado la visita del ministro para ponerle al día sobre esta polémica. Lo ha hecho tanto en público como en privado. Y ha aprovechado, además, para reclamar al ministro cómo invertir los 200 millones de euros que se iban a destinar a la construcción del tranvía en otros proyectos de movilidad. Martínez le ha pedido una reunión para poder debatir sobre este asunto.

El primer edil, durante su intervención en un acto celebrado en la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), le ha recordado a Puente su oposición al proyecto del tranvía al que el Gobierno se comprometió a destinar alrededor de 200 millones de euros. Aunque el proyecto ahora descartado pretendía dar respuesta a los problemas de movilidad en la ciudad, ha considerado que «actualmente no es la solución».

«Lo que le plantearía es que podamos tener una reunión para ver cómo esos 200 millones pueden llegar para apostar por un futuro de movilidad sostenible en los términos que el Ayuntamiento y el Ministerio consideren oportuno», ha propuesto Martínez al ministro.

Red ferroviaria de Mallorca

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tendido la mano al Govern balear para impulsar la red ferroviaria de Mallorca y recuperar el convenio de carreteras. Puente ha reiterado su voluntad de analizar la viabilidad de las actuaciones previstas para ampliar la red ferroviaria mallorquina.

Esta cuestión, ha apuntado, es uno de los temas que han tratado durante la visita al Paseo Marítimo, en la que también ha participado la presidenta balear Marga Prohens y el conseller de Vivienda, Movilidad y Transportes del Govern, José Luis Mateo.

«En estos escenarios es muy fácil el diálogo y también los acuerdos. Estamos esperando unos datos de demanda y rentabilidad que solicitamos y nos hemos emplazado para reunirnos y abordar el futuro ferroviario de Mallorca», ha indicado.

El ministro ha refrendado el «máximo interés» que el Gobierno tiene en estos proyectos, dado que el ferrocarril es la «gran apuesta» por la movilidad sostenible, y ha recordado que ya se han firmado sendos protocolos con Tenerife y Gran Canaria para impulsar los trenes en el archipiélago canario y «Mallorca no se puede quedar atrás».

«Estamos absolutamente comprometidos con el crecimiento de la red ferroviaria y el Gobierno estará al lado del Govern para avanzar en este terreno», ha insistido.

Respecto al convenio de carreteras ha asegurado que «no hay ningún problema para seguir avanzando» en su recuperación. Eso sí, ni una palabra del ministro para su propuesta de crear una línea de AVE en Mallorca.