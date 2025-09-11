Un coche envuelto en llamas provoca grandes retenciones en el Paseo Marítimo de Palma

El caos circulatorio se ha desatado en el Paseo Marítimo de Palma tras el incendio de un coche mientras circulaba a la altura del edificio de Gesa. La Policía Local ha tenido que cortar el tráfico en dirección al aeropuerto para evitar daños mayores, por lo que se han generado grandes retenciones.

No se han registrad heridos tras el incidente, pues el conductor ha podido salir a tiempo de su vehículo. Hasta el lugar se han desplazado rápidamente los bomberos de Palma para sofocar las llamas, que han invadido todo el turismo en poco tiempo.

Tal y como se puede ver en el vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES, el fuego ha generado una intensa humareda y varias explosiones mientras se extendía por todo el coche, que ha quedado totalmente calcinado.

El suceso ha generado importantes colas de tráfico en la primera línea del Paseo Marítimo, en dirección al aeropuerto de Son Sant Joan.