Un incendio en un bar irlandés de Santa Ponsa obliga a desalojar 20 apartamentos

Los Bomberos de Mallorca han actuado este miércoles en un incendio originado en un bar irlandés de la localidad de Santa Ponsa (Calvià, Mallorca). El fuego ya está controlado, aunque se ha tenido que desalojar por precaución un total de 20 apartamentos colindantes al local afectado. Sólo dos personas han resultado afectadas por inhalación de humo.

Hasta el lugar han acudido numerosas patrullas de la Policía Local de Calvià, Guardia Civil, ambulancias del SAMU 061 y efectivos de los bomberos de los parques de Calvià y Llucmajor para combatir las llamas, que han provocado importantes daños materiales en el interior del pub. Las sillas y la puerta del establecimiento han quedado totalmente destrozadas, aunque la parte más afectada ha sido el techo.

Durante los primeros instantes, al declararse el incendio, se han vivido momentos de tensión y nerviosismo entre el vecindario, debido a la intensa humareda provocada y el descontrol inicial. Con suma rapidez, los equipos de emergencia procedieron al desalojo del inmueble y también de los apartamentos colindantes a modo preventivo.

Una vez extinguido el incendio, los equipos de extinción procedieron a la ventilación del local y todos los residentes pudieron regresar a sus casas.