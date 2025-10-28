El despropósito de Puente: exige a Prohens un AVE en Mallorca, una isla con 105 km de distancia máxima

La presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), ha desvelado este martes en sesión parlamentaria que el ministro Óscar Puente le ha puesto como condición una línea de AVE en Mallorca para reactivar el extinto convenio ferroviario. Baleares lleva dos años reclamando un nuevo convenio que ayude a financiar las mejoras previstas -y en muchos casos anunciadas- y, por lo conocido hoy, lo único que desbloquearía la firma de un nuevo convenio con inversiones de Madrid sería la creación de una línea de AVE en la isla.

La distancia más larga de extremo a extremo de la isla de Mallorca es de 105 kilómetros, claramente reducida para la creación de una línea de alta velocidad en la isla. Una idea, por otra parte, que no ha estado nunca en los programas electorales de ninguno de los partidos políticos de las islas. Tampoco del PSOE.

Es más. Una hipotética línea de AVE tampoco está contemplada en el Plan Director de Movilidad de Baleares elaborado el año 2019.

Prohens ha desvelado las intenciones de Óscar Puente tras una pregunta de los separatistas de Més per Mallorca. La presidenta del Govern ha considerado que el diputado de Sumar Més Vicenç Vidal «no consiguió nada» en la reunión con el ministro de Transportes sobre el convenio ferroviario.

«Ni una foto ni un tuit tienen carácter oficial en el BOE», ha dicho Prohens, ante una pregunta del diputado de Més Lluís Apesteguia, quien le ha reprochado que el ministerio «lleva desde mayo esperando noticias».

Según Apesteguia, el diputado en el Congreso de su formación «ha conseguido que el ministro se comprometa públicamente» a financiar las obras del tren de Llevant. «¿Miente el ministro o mienten ustedes?», ha cuestionado.

En la réplica, preguntada por si renuncia al tren de Llevant, Prohens ha asegurado que no renuncia a ninguno de los proyectos previstos en el plan director.

Sobre el convenio ferroviario, ha recordado que cuando se reunió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya advirtió de que las exigencias del Ejecutivo central para financiar proyectos ferroviarios «demuestran el desconocimiento de Baleares».

«Nos exigen trenes de alta velocidad», ha sostenido, a la vez que ha concluido que el Govern balear seguirá trabajando mientras los separatistas «continúan con las fotos».