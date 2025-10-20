El metro a Son Espases será una línea directa y soterrada desde la Estación Intermodal con varias paradas

OKBALEARES ha tenido acceso a la idea inicial del proyecto que llevará el metro hasta el Hospital Universitario de Son Espases. Tendrá su salida desde la actual Estación Intermodal en la Plaza de España de Palma, su trazado será totalmente soterrado y contempla varias paradas cuyo número aún no está determinado aunque una de ellas será la de Son Costa-Son Fortesa.

Conselleria de Mobilitat y Ayuntamiento de Palma ya han iniciado las reuniones para llevar a cabo el anuncio que realizó la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el último Debate de Política General: «llevamos el metro a son Espases»

Fuentes conocedoras de estos primeros pasos del proyecto aseguran a OKBALEARES que la idea inicial pasa por crear una línea directa, no enlazada a ningún punto de la línea existente (ParcBit -UIB-Son Castelló), que será soterrada, que saldrá desde la Estación Intermodal de Palma y que realizará varias paradas intermedias en un número aún por determinar. Una sí está asegurada: la de Son Costa-Son Fortesa. Cuando la línea -será la segunda- entre en funcionamiento, convertirá a Son Costa en una estación de suma importancia ya que por ella pasarán tanto el metro del Parc Bit, el de Son Espases, y al menos el tren de Inca, a la espera de cristalizar proyectos como el del tren a Llucmajor o el deseo futuro de trazar otra línea de tren hasta el municipio de Calvià.

Las mismas fuentes aclaran que estamos ante una idea inicial que, aunque Cort y Govern ya han empezado a diseñar los grandes rasgos, puede sufrir modificaciones futuras a través del estudio informativo preceptivo o de las alegaciones que se acepten a este proyecto.

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, anunció el pasado ocho de este mes de octubre que Govern y Ayuntamiento de Palma ya trabajan en los estudios técnicos previos para iniciar, en los próximos meses, la tramitación del proyecto de ampliación del metro de Palma hasta el Hospital Universitario Son Espases.

Prohens ha recordado que se trata de un proyecto anunciado hace años, pero nunca ejecutado. Además, ha asegurado que el Govern no renuncia a otros proyectos como el tren de Llevant y el desbloqueo de un nuevo convenio ferroviario.

El proyecto de metro hasta Son Espases está contemplado en el Plan Director de Movilidad de Baleares elaborado el año 2019.