La titular del Juzgado de Guardia de Lérida ha dejado en libertad con medidas cautelares a la mujer de 19 años detenida por intentar matar a su ex pareja con un cuchillo. La víctima, un joven, solo recibió heridas leves con el arma blanca gracias a que el cuello del abrigo paró las puñaladas. La agresora está investigada por los delitos de lesiones y amenazas.

Una patrulla de la Guardia Urbana detuvo a la mujer esta madrugada de domingo sobre las 1:25 horas a la altura del número 7 de la calle Bonaire. Allí, un vigilante de seguridad fue testigo de la discusión y de la posterior agresión de la mujer con el cuchillo. El vigilante alertó a la Policía Local de una pelea entre una pareja y los agentes se presentaron rápidamente en el lugar de los hechos.

Una vez en el lugar de la agresión y tras entrevistarse con la víctima, los policías detuvieron a la mujer de 19 años acusada de intentar matar a cuchilladas a su ex pareja. La agresora vio a su ex novio paseando con otra mujer por la calle y comenzó a increparles antes de la agresión.

El abrigo paró las cuchilladas de la mujer

El chico salvó la vida gracias a que el cuello de su abrigo paró los ataques. Sólo recibió cortes leves en el cuello, tal y como avanzó del diario Segre. La agresora también amenazó de muerte a la mujer que acompañaba a su ex pareja.

Tras su arresto, los Mossos d’Esquadra se hicieron cargo de la mujer y recogieron el cuchillo. Este lunes, el juzgado de Lérida en funciones de guardia ha dejado en libertad como investigada a la mujer.

La causa está abierta por los delitos de lesiones y amenazas. Mientras continúa la investigación judicial, la agresora tendrá que cumplir una orden de alejamiento y tiene prohibida cualquier comunicación con la víctima.