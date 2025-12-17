El joven de 23 años detenido por matar a su madre a puñaladas esta madrugada en el barrio de Tetuán (Madrid) gritaba a los policías «Yo no quería hacerlo», pero le asestó a la mujer 57 cuchilladas por la espalda. La mujer murió desangrada antes de que llegaran los sanitarios del SAMUR-Protección Civil minutos después del crimen.

El suceso ha tenido lugar sobre las 00:50 de esta madrugada de miércoles, en el número 267 de la conocida calle Bravo Murillo de Madrid. Allí, los gritos desesperados de la madre despertaban a los vecinos.

«Pedía ayuda a gritos, desesperada», confirman los vecinos que llamaron de inmediato a la Policía Nacional, cuando llegaron al lugar se encontraron con el cadáver de la mujer, prácticamente desangrada. El hijo había matado a su. madre de más de 57 puñaladas.