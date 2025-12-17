PARRICIDIO

Un joven de 23 años mata de 57 puñaladas a su madre en Madrid: «Yo no quería hacerlo»

Los vecinos escucharon a la madre pedir ayuda y llamaron a la Policía

Los agentes detuvieron en la vivienda al hijo de la víctima que gritaba: "No quería hacerlo"

El SAMUR acudió con rapidez pero la mujer se había desangrado tras recibir 57 puñaladas.
Ángel Moya
  • Ángel Moya
  • Periodista en activo desde 1994, especializado en información de sucesos y actualidad. En OKDIARIO desde el año 2018, también colaboro en televisión y en radio.

El joven de 23 años detenido por matar a su madre a puñaladas esta madrugada en el barrio de Tetuán (Madrid) gritaba a los policías «Yo no quería hacerlo», pero le asestó a la mujer 57 cuchilladas por la espalda. La mujer murió desangrada antes de que llegaran los sanitarios del SAMUR-Protección Civil minutos después del crimen.

El suceso ha tenido lugar sobre las 00:50 de esta madrugada de miércoles, en el número 267 de la conocida calle Bravo Murillo de Madrid. Allí, los gritos desesperados de la madre despertaban a los vecinos.

«Pedía ayuda a gritos, desesperada», confirman los vecinos que llamaron de inmediato a la Policía Nacional, cuando llegaron al lugar se encontraron con el cadáver de la mujer, prácticamente desangrada. El hijo había matado a su. madre de más de 57 puñaladas.

