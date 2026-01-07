La madre del bebé hallado muerto en los baños de un hospital de Maspalomas (Canarias) ha sido enviada a prisión provisional tras declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana en funciones de guardia. El juez investiga a la mujer por un presunto delito de asesinato con alevosía.

El suceso tuvo lugar el domingo 4 de enero, cuando una trabajadora del Hospital San Roque de la localidad de Meloneras localizó el cadáver del bebé envuelto en papel higiénico abandonado en el interior de los baños del hospital.

Una patrulla de la Policía Nacional se desplazó de inmediato al lugar y consiguió detener a la madre del bebé muerto en el hospital de Canarias. La mujer estaba en una parada de autobús cercana al hospital.

Había parido en los baños

La mujer relató a los agentes que había dado a luz al bebé en los baños del hospital y a continuación decidió marcharse. La detenida fue trasladada al mismo centro sanitario para recibir atención y someterse a una valoración forense.

Allí ha permanecido hasta la mañana de éste miércoles cuando ha pasado a disposición judicial. Tras escuchar su declaración, el titular del juzgado la ha enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza, acusada de un delito de asesinato con alevosía.

La acusada, de 31 años de edad, podría enfrentarse en un futuro juicio a una petición de Prisión Permanente Revisable por parte de la Fiscalía.