Los policías de un subgrupo antiterrorista de la UIP abatieron de tres certeros disparos con un subfusil MP5 al joven que el sábado atacó con un cuchillo a tres vecinos de Vallecas en un incidente que de momento se investiga como un ataque yihadista.

El agresor, un joven español de origen magrebí y radicalizado, se abalanzó cuchillo en mano sobre los policías gritando «¡Alá es grande!» y «¡Os voy a llevar conmigo!». En ese momento, recibió tres disparos en el tórax y el abdomen. Uno de los balazos le perforó un pulmón, el segundo le atravesó un riñón y un tercero le impactó en el abdomen. El atacante está ingresado en el Hospital Gregorio Marañón bajo custodia policial.

El suceso, investigado como un ataque yihadista de momento, se escenificó en dos actos separados por unas horas de diferencia.

Ataque a tres viandantes

El primer aviso llegó pasadas las 14:00 horas de este sábado, cuando los vecinos alertaban de un ataque con cuchillo a viandantes en la calle Carlos Martín Álvarez de Puente de Vallecas, en Madrid. Allí, según fuentes policiales, un hombre de rasgos árabes había apuñalado a un hombre de 40 años, a una mujer de edad avanzada y a una tercera víctima.

Los primeros patrullas de la Policía que acudieron al lugar se encontraron con los tres heridos, afortunadamente leves. Uno había recibido un corte de 5 centímetros en el pecho, la mujer sufrió un corte en la nuca y un tercer herido solo sufrió rasguños. Los agentes del GOR y del GAC comenzaron a patrullar el distrito en busca del agresor, un joven de origen magrebí.

Enfrentamiento en el domicilio

Sólo un par de hora después, el hermano del agresor llamó a la Policía comunicando que el joven de 18 años se encontraba muy agresivo y armado con un cuchillo.

La Policía trató el incidente desde el principio como un incidente terrorista yihadista. Un subgrupo antiterrorista de la UIP con armamento operativo rodeó el domicilio, mientras los especialistas en terrorismo yihadista de la Brigada de Información se hacían cargo de la investigación.

Pasadas las 16:30 los agentes de la UIP accedieron a la casa donde el joven se atrincheraba recitando frases del Corán. El agresor, con síntomas de haber consumido drogas, comenzó a amenazar a los policías con un cuchillo de grandes dimensiones y recibió dos impactos con una pistola eléctrica táser que no consiguieron apaciguarle.

El joven terminó por atacar a los policías con el cuchillo intentando apuñalarles y estos repelieron la agresión con sus subfusiles. Fueron cuatro disparos de los que tres impactaron en el presunto yihadista. Uno le perferó el pulmón, otro le atravesó un riñón y el tercero le impactó en el abdomen. El agresor ha sido ingresado en estado grave en el Hospital Gregorio Marañón bajo custodia policial.

«Un joven radicalizado»

El sindicato policial JUPOL ha salido en defensa de los policías que actuaron, incidiendo, según ellos, en la proporcionalidad de los medios que emplearon para contener a un «joven radicalizado»: «Queremos mostrar todo nuestro apoyo a los compañeros que actuaron para neutralizar a un joven radicalizado que ya había atacado a otras tres personas. Fue una actuación absolutamente proporcionada».

«Es una muestra más de como la Policía ha perdido el principio de autoridad y cada vez se producen más sucesos violentos de este tipo, reclamamos que se endurezcan las leyes para acabar con la sensación de impunidad de los delincuentes», puntualizan desde el sindicato.