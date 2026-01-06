Qué tiendas están abiertas hoy, 6 de enero por el día de Reyes en Madrid: horario y a que hora cierran Zara, Mango, Ikea, Decathlon…

Hoy 6 de enero, Día de Reyes, es festivo nacional en España y, como ocurre cada año, la mayor parte del comercio en Madrid permanece cerrado. Tras la vorágine de las compras navideñas y la propia celebración de Reyes, muchos consumidores se plantean si pueden aprovechar el día para hacer compras de última hora o visitar tiendas concretas o incluso tras comerse el roscón disfrutar de la tarde devolviendo algún regalo erróneo. Pero la respuesta general es que gran parte del comercio tradicional está cerrado o sigue un calendario especial que limita aperturas y horarios.

En este contexto, las tiendas de moda y grandes superficies suelen suspender su actividad en días festivos como hoy, incluso cuando pueden operar en domingos o durante otras fechas señaladas del calendario comercial. Esto afecta tanto a cadenas con presencia masiva en la capital como a grandes centros comerciales y tiendas especializadas. A continuación qué ocurre con algunas tiendas de marcas muy conocidas en este día, así como comercios que la mayoría puede tener en mente, con información además sobre la normativa habitual en lo que respecta a días festivos comerciales en Madrid.

Zara y Mango

Comenzamos por dos de las tiendas de ropa para muchos imprescindibles. Zara y Mango no abren hoy en Madrid por el Día de Reyes. Aunque estas marcas operan con normalidad en domingos y festivos autorizados comerciales, el 6 de enero no es uno de ellos en la Comunidad de Madrid. Esto significa que tanto sus tiendas céntricas como las ubicadas en zonas comerciales de la ciudad permanecerán cerradas y no habrá actividad comercial habitual en estas marcas durante toda la jornada.

La situación es similar para el resto de marcas del grupo Inditex: Massimo Dutti, Pull&Bear, Stradivarius, Bershka, Oysho o Zara Home tampoco abren hoy. Los horarios normales se reanudarán mañana, 7 de enero, cuando además muchas de estas tiendas ya estarán también en rebajas.

Ikea y Decathlon

En cuanto a las tiendas de muebles y deportes como Ikea y Decathlon, tampoco están abiertas hoy en Madrid. No existen anuncios públicos de horarios especiales para el 6 de enero y, de acuerdo con la norma general de fiestas nacionales, las grandes superficies de venta de muebles o artículos deportivos cierran sus puertas en este día festivo. Ambas marcas han ajustado sus horarios en otras fechas festivas durante la temporada navideña (por ejemplo, reduciendo apertura en Nochebuena o Nochevieja), pero el patrón de cierre para el Día de Reyes está alineado con la práctica habitual del sector.

Otras tiendas de moda y grandes almacenes

El resto de tiendas de moda que suelen abrir en domingos y festivos en Madrid, como H&M, Primark o El Corte Inglés también siguen la misma pauta. En general, los grandes almacenes y cadenas de moda cancelan aperturas en Reyes en toda la comunidad, por lo que no se puede contar con horarios habituales de compra.

Centros comerciales como Plaza Norte 2, La Vaguada, Islazul o Parquesur, que en otras fechas sí abren en domingos y festivos, registran cierre total de tiendas hoy 6 de enero, aunque es posible que en algunos casos restaurantes o servicios de ocio dentro del centro puedan operar con horario especial. En cualquier caso, no hay garantía de apertura generalizada en las tiendas. Por otro lado, comercios de proximidad o tiendas de barrio pueden abrir ya que a pesar del cierre de las grandes cadenas, algunos comercios de proximidad en barrios de Madrid sí pueden abrir hoy. Este tipo de tiendas, generalmente regentadas por propietarios autónomos, no están sujetos a las mismas restricciones que grandes cadenas o centros comerciales en festivos y pueden decidir operar si así lo consideran conveniente. El horario de estos establecimientos suele situarse entre media mañana y primera mitad de la tarde, aproximadamente de 10:00 a 15:00 horas, aunque dependerá del comercio y no hay un horario unificado.

Igualmente, tiendas especializadas en alimentos o productos artesanales en zonas con flujo turístico durante el 6 de enero podrían estar abiertas, aunque conviene comprobarlo previamente llamando o buscando información en sus redes sociales o web. Esto es especialmente relevante en barrios como Centro, Salamanca, Malasaña o Chueca, donde la actividad comercial independiente es más intensa.

Restaurantes y servicios de ocio suelen mantener actividad

Aunque cuando miramos tiendas abiertas, siempre pensamos en el comercio, es importante señalar que muchos restaurantes, cafeterías, bares y servicios de ocio sí operan con normalidad o con horarios especiales hoy en Madrid. Esto incluye desde terrazas y cafés hasta cines o teatros, que aprovechan la afluencia familiar del Día de Reyes. Su actividad no está sujeta a las mismas restricciones que el comercio general.

Pero en definitiva, si necesitas comprar hoy algo específico, mejor que no te esfuerces. Lo más recomendable es esperar a mañana miércoles 7 de enero, cuando el comercio retomará la actividad normal y cuando además muchas tiendas entrarán en rebajas de invierno. Pero requieres algo urgente durante la mañana del 6 de enero, tus opciones más fiables pasan por tiendas pequeñas de barrio o establecimientos independientes, cuyo horario es más flexible y no depende de la normativa de cierre de grandes cadenas.