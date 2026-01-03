Sorpresón en el ranking de la OCU: el nuevo Roscón de supermercado que desbanca a los favoritos de siempre

Ya queda menos para que lleguen los Reyes Magos de Oriente, por lo que como cada año, el roscón vuelve a convertirse en el dulce más buscado en el supermercado. Aunque muchos puede que ya tengan su marca favorita, la publicación del análisis anual de la OCU siempre ayuda porque nos permite acertar cada año sin muchas complicaciones. De este modo, y con los lineales llenándose de roscones, este informe se ha convertido en una herramienta esencial para entender qué ofrece realmente cada cadena y qué diferencia a un roscón correcto de uno que sobresale de verdad.

El estudio de este 2025 llega con una particularidad que ha sorprendido a muchos, dado que el mejor roscón de supermercado no coincide con el de años anteriores. La OCU ha revisado doce productos envasados, todos rellenos de nata, y los ha sometido a una valoración que combina composición, calidad de las grasas, nivel de aditivos, textura, aroma y sabor. Esto significa que, más allá de la apariencia o del precio, ha habido un panel de expertos que han probado los doce roscones analizados para dar su veredicto. Y este año, a diferencia de años anteriores, el número uno no se encuentra en El Corte Inglés que parecía ser siempre el mejor. La sorpresa la da otro roscón de supermercado, aunque es interesante conocer bien todo el análisis ya que al margen de nombres, la organización recuerda que la calidad no depende únicamente del relleno o del aspecto exterior, sino de factores menos visibles como la elección de mantequilla o nata real frente a grasas baratas y jarabes industriales. Conozcamos mejor este estudio sobre los roscones de reyes que ha analizado la OCU y veamos cuál es el más destacado y los otros dos que cierran el podio.

El mejor roscón de supermercado según la OCU

El roscón de Reyes es uno de los dulces más icónicos de estas fechas y su composición sigue siendo clave para distinguir una buena calidad. Según recuerda la OCU, el bollo debe presentar el toque cítrico característico que aporta la ralladura de naranja y limón, una masa hidratada que conserve la esponjosidad y un horneado preciso que mantenga la humedad. La decoración también importa. La fruta escarchada auténtica marca diferencias frente a la calabaza coloreada, que sigue predominando en gran parte de los roscones industriales.

En el análisis de este año, los expertos han detectado un punto de mejora: cada vez más roscones utilizan ingredientes nobles. Siete de los doce estudiados emplean nata cien por cien real, algo que hace sólo unos años era impensable. Aun así, la media de aditivos continúa siendo elevada y algunos productos alcanzan hasta diecinueve en un solo envase. También persiste el uso de grasas baratas como mezclas vegetales de coco o palma, que penalizan tanto el sabor como la calidad global.

Carrefour se impone en el ranking 2025

El cambio más llamativo del estudio es el nuevo orden del podio. Este año, la OCU ha situado al Extra Roscón de Carrefour en primera posición con 63 puntos, otorgándole el sello de Compra Maestra por su equilibrio entre calidad, sabor y precio. A 9,49 euros los 750 gramos, se convierte este año en la alternativa más sólida para quienes quieren un roscón bien elaborado sin gastos excesivos.

Muy cerca queda el roscón que en años anteriores fue número uno. Se trata del Roscón El Obrador de El Corte Inglés, que alcanza 62 puntos y destaca por la excelente calidad de su relleno, elaborado con nata cien por cien láctea. Su bollo, trabajado con mantequilla, mantiene un nivel alto en degustación. Su único inconveniente es el precio, que sube hasta 17,75 euros, casi el doble que el de Carrefour, pero lleva 850 gramos.

El tercer puesto lo ocupa el Roscón de Reyes de Lidl, con 60 puntos. Su buena calidad y un precio también muy competitivo lo consolidan como otra opción fiable para quienes buscan un equilibrio entre coste y resultado. Su precio es como el de Carrefour, a 9,49 euros el roscón de 750 gramos.

Después de estos tres que son los de mayor calidad, la OCU explica que el roscón relleno de nata de Eroski es el cuarto mejor. Con 57 puntos aunque lo califica de calidad media al igual que ocurre con el quinto, que es el roscón de nata de supermercados DIA (El Horno Real) y que alcanza los 51 puntos.

Qué debe tener un buen roscón y qué castiga la OCU

La organización lo resume de forma clara. Un roscón ideal debe elaborarse con mantequilla pura, relleno de nata cien por cien real, azúcar tradicional y fruta escarchada auténtica. También necesita un horneado correcto que mantenga la humedad interior y evite defectos que estropeen la textura.

En el lado contrario, la OCU castiga la presencia de mezclas de aceites vegetales en lugar de mantequilla, el uso de jarabes industriales como glucosa o fructosa y la acumulación excesiva de aditivos. Aunque estos ingredientes abaratan costes, restan calidad y empeoran el perfil nutricional del producto. De hecho, varios roscones quedan penalizados en la Escala Saludable de la OCU por su alto grado de procesamiento industrial.

Por último, la OCU recuerda que, aunque formen parte de la tradición, los roscones son dulces ricos en grasa y azúcar. La media del estudio sitúa la grasa en torno al 17% y el azúcar en el 20%, por lo que conviene consumirlos con moderación. Aun así, eso no impide disfrutar de ellos en uno de los momentos más familiares del año.