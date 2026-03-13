Rectificación de José Ángel Partearroyo

En relación con el artículo publicado el pasado día 6 de marzo de 2026, en esta misma sección , bajo el título “El valedor del rescate de Air Europa y Plus Ultra, despedido de otra firma a la que inyectó 45 millones”, firmado por el periodista Eduardo Segovia, José Ángel Partearroyo deja constancia de lo siguiente:

Que el Sr. Partearroyo no ha estado ni está imputado en ninguna causa judicial.

Que la salida del Sr. Partearroyo de Eurodivisas Corporación, S.L. (Grupo Global Exchange) le fue anunciada hace varios meses y es consecuencia, única y exclusivamente, de una decisión empresarial de naturaleza organizativa que ha afectado también a otros directivos y personas de la compañía.

Que el Sr. Partearroyo dispone de la formación y experiencia profesional acreditada en materia financiera, habiendo ocupado durante 12 años en el Grupo SEPI puestos de control de gestión, dirección general, dirección de estrategia, y dirección corporativa entre otros.

Que el Sr. Partearroyo no tuvo participación en el otorgamiento de la operación del Fondo de Solvencia a favor de Eurodivisas Corporación, S.L. (Grupo Global Exchange).

Que la salida del Sr. Partearroyo de la SEPI no tuvo nada que ver con la llegada a la Presidencia de la Sra. Belén Gualda en 2021, sino que se debió a una decisión propia y personal, que tuvo lugar en abril de 2024.

Que la contratación del Sr. Partearroyo por parte de Eurodivisas Corporación, S.L. se produjo en 2024 tras un proceso de selección en el que intervino una reputada firma de Headhunting.