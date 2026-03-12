Colas en Mercadona por el aceite labial que arrasa y que todas quieres: un acabado jugoso y cero pegajoso

Mercadona ha vuelto a hacerlo, y se ha colado en las redes, y en las conversaciones de muchas influencers, gracias a un producto de maquillaje que todo el mundo quiere probar. Se trata del aceite labial Lip Oil Glow Infusion de Deliplus, un cosmético que está despertando curiosidad entre quienes buscan brillo en los labios, pero sin la textura espesa de muchos gloss tradicionales.

La fórmula apuesta por el brillo que siempre gusta en este tipo de productos, pero también por la comodidad, ya que no deja de ser un aceite que se aplica con facilidad y deja los labios con un efecto luminoso que recuerda al acabado de los gloss, pero sin esa textura densa que muchas personas evitan. El resultado es un brillo ligero que se integra bien con el color natural del labio y que puede llevarse tanto con maquillaje como sin él. Además, otro de los puntos que está favoreciendo su popularidad es el precio ya que se vende por sólo 4,50 euros y el envase incluye 4 ml, una cantidad similar a la que ofrecen muchos aceites o brillos labiales de perfumería. En este caso sigue la línea habitual de Deliplus, con productos pensados para el uso diario, prácticos y con un coste asequible dentro de la sección de cosmética de Mercadona.

Colas en Mercadona por el aceite labial que arrasa y que todas quieres

Entre los detalles que llaman la atención de este producto está su composición. Los Lip Oil Glow Infusion de Deliplus incluyen wakame, un alga de origen japonés que en cosmética suele utilizarse por su capacidad antioxidante. Este tipo de ingredientes se emplea sobre todo en productos destinados a cuidar la piel, ya que ayudan a mantener la hidratación y a reforzar la protección frente a factores externos como el frío, el viento o la contaminación. En el caso de los labios tiene bastante sentido, porque es una zona que se reseca con facilidad y que necesita productos que, además de aportar brillo, ayuden a mantenerla suave.

Quienes ya lo han probado también destacan la sensación que deja al aplicarlo. No resulta pesado ni espeso, algo que suele ocurrir con algunos brillos labiales. El aceite se desliza con facilidad y forma una capa ligera que aporta luminosidad al labio sin dejar residuos ni esa sensación pegajosa que a muchas personas les resulta incómoda.

Dos tonos pensados para un maquillaje natural

Este aceite labial se encuentra en dos versiones, cada una con un matiz diferente. El tono 01 Nude es el más discreto. Deja un brillo suave que apenas modifica el color natural del labio de modo que muchas personas lo usan para el día a día. En cambio el tono 02 Cherry añade un ligero matiz rosado, de modo que s perfecto si deseas hidratación pero también algo de color. En ambos casos el resultado es parecido ya que logras unos labios con un brillo luminoso que refleja la luz y que visualmente da la sensación de mayor volumen. Todo ello sin recurrir a fórmulas mentoladas ni a ingredientes que puedan provocar picor o irritación.

El aroma que más se comenta

Además de la textura o el brillo, otro detalle que muchas personas mencionan al hablar de este producto es su olor. En redes sociales hay bastantes comentarios que coinciden en lo mismo y es que se dice que tanto el 01 como el 02 huelen a piruleta. Ese toque dulce no resulta intenso ni molesto, pero sí hace que la aplicación sea más agradable. Al final, en productos de maquillaje que se usan varias veces al día, pequeños detalles como el aroma o la sensación al aplicarlo terminan marcando bastante la diferencia.

Un producto sencillo que encaja con la tendencia actual

El auge de productos como este también tiene que ver con la forma en que está cambiando el maquillaje. Cada vez es más habitual ver rutinas rápidas, con pocos productos y con un resultado bastante natural. En ese contexto, los aceites labiales han ido ganando terreno frente a los gloss tradicionales. Aportan brillo, cuidan el labio y resultan cómodos para llevar durante horas. Los Lip Oil Glow Infusion de Deliplus encajan bastante bien en esa tendencia. No buscan sustituir a un labial intenso ni a un maquillaje completo. Su función es más sencilla: hidratar, dar brillo y mejorar el aspecto del labio con un gesto rápido.

Por eso muchas personas lo utilizan solo, mientras que otras prefieren aplicarlo encima de un labial mate para añadir luminosidad. En cualquier caso, se trata de uno de esos productos que se pueden llevar siempre en el bolso y reaplicar en cualquier momento del día sin necesidad de espejo. En definitiva, una novedad pequeña dentro de la sección de belleza de Mercadona, pero que está llamando la atención por su textura ligera, su acabado luminoso y un precio de menos de 5 euros que lo convierte en una opción fácil de probar.