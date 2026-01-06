Éste es el horario de los supermercados el día de Reyes en Sevilla y resto de Andalucía: Mercadona, Carrefour y Lidl

El 6 de enero es festivo en toda España, también en Andalucía, y eso siempre afecta a los horarios de las tiendas y en especial, de los supermercados. Mucha gente pasa el día en familia con la tradicional comida del día de Reyes, pero a veces nos damos cuenta de que nos falta algo, por lo que necesitamos saber qué supermercados están abiertos. Y es que, antes de moverse conviene saber qué cadenas han decidido abrir y cuáles directamente no trabajan en Reyes. En Sevilla y en el resto de la comunidad, la idea general es bastante clara: casi todas las grandes superficies han optado por no abrir hoy, mientras que algunos formatos pequeños podrían funcionar con horarios más cortos.

Como es de esperar, el Día de Reyes no suele dar margen para muchas sorpresas. Como sucede con el 1 de enero, o el día de Navidad, es uno de esos festivos en los que el comercio echa el cierre casi de forma unánime, y este año no es diferente. Las principales cadenas mantienen la línea habitual de descanso y sólo ciertos establecimientos de conveniencia, muy concretos, pueden estar operativos durante unas horas. Aun así, la recomendación es no confiar demasiado en ello, porque no hay una regla fija que se aplique en toda Andalucía y cada municipio sigue su propio criterio. Con este panorama, repasamos cómo funcionan en este día de Reyes los supermercados de Sevilla y de otras partes de Andalucía.

Mercadona

En el caso de Mercadona, no hay dudas ya que como de costumbre cuando llega un día festivo, hoy no abre ninguna tienda. Como ya sabemos, la cadena de Juan Roig mantiene su política habitual de no operar en festivos nacionales, y el Día de Reyes es uno de los más estrictos. De este modo, tanto en Sevilla capital como en municipios del área metropolitana o del resto de provincias andaluzas, todas las persianas de sus tiendas van a estar bajadas.

Da igual si se trata de tiendas grandes o pequeñas, ubicadas en zonas residenciales o en áreas comerciales. Hoy no hay servicio en ningún punto. Quien necesitara algo para la comida de Reyes debía haber comprado antes, porque la cadena no hace excepciones en una fecha así. Todas las aperturas volverán mañana miércoles con el horario de un día laboral normal, es decir, de 09:00 a 21:30 horas.

Carrefour

En el caso de Carrefour el escenario es similar, aunque su variedad de formatos hace que siempre exista la duda. Pero este año, incluso con esa diversidad de tiendas que tiene, la situación es prácticamente la misma que en el caso de Mercadona ya que la mayoría de hipermercados y supermercados van a estar hoy cerrados.

En cuanto a los grandes centros de Sevilla, que son los ubicados en centros comerciales y los de barrio, no abren hoy, y lo mismo ocurre en la mayoría de tiendas repartidas por el resto de Andalucía. Los Carrefour Market tampoco están operativos. Las únicas excepciones pueden encontrarse en algunos Carrefour Express, sobre todo aquellos que suelen tener un horario de apertura los 365 días del año o que se encuentran en puntos de mucho tránsito. En estos casos, podría haber alguna apertura en los horarios habituales de estas tiendas, pero no es algo generalizado y depende muchísimo de la ubicación concreta. En Sevilla, por ejemplo, puede abrir algún Express aislado, pero no es lo habitual.

Y en el resto de provincias la situación es igual con hipermercados cerrados, supermercados cerrados y alguna excepción puntual en formato Express si el municipio lo permite.

Lidl

En Lidl tampoco hay margen para las dudas. Las tiendas no abren hoy en ningún punto de Andalucía. Ni las que son de gran gran tamaño, ni las de zonas comerciales, ni las que se encuentran barrios residenciales. De este modo, la cadena sigue la misma línea que Mercadona con cierre completo durante toda la jornada festiva. El 5 de enero sí se ampliaron horarios en algunos establecimientos para facilitar las compras previas a Reyes, pero este lunes el cierre es total. Mañana, día 7, todas retomarán su funcionamiento habitual.

Otras cadenas: muy pocas excepciones y cierres casi totales

Ahora ya sabemos que los principales supermercados cierran hoy día de Reyes, y si hablamos de Aldi, DIA, Alcampo o Supercor, el patrón se repite. En líneas generales, no abren. Cada cadena sigue su propio calendario, pero este día festivo suele estar marcado en rojo como uno de los de cierre, especialmente en Andalucía. Sólo algunos comercios pequeños, franquicias o tiendas asociadas a estaciones de servicio pueden que abran unas horas, aunque no es algo uniforme ni seguro. Y en zonas turísticas de la Costa del Sol o de Cádiz puede haber alguna excepción, normalmente en establecimientos muy pequeños o vinculados a la hostelería, pero no se puede contar con ello como alternativa real a un supermercado.