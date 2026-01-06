A qué hora empieza el Sorteo de la Lotería del Niño 2026 hoy y dónde verlo en directo por televisión y online

La Navidad ha entrado en su recta final y el próximo martes 6 de enero pondremos fin a unas fiestas marcadas por la magia, la ilusión, los encuentros con amigos y familia y cómo no, la lotería. Después de que el pasado 22 de diciembre el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad diera el pistoletazo de salida a la Navidad, será el Sorteo de la Lotería del Niño 2026 el que ponga fin a estas fiestas tan emotivas. Este sorteo es además una buena forma para que prueben suerte aquellos que no se llevaron nada el pasado 22 de diciembre y es que el Sorteo de Lotería del Niño reparte un total de 770 millones de euros en premios. Pero, a qué hora es la Lotería del Niño y en qué canal de televisión se puede ver en directo.

Lotería del Niño 2026

El origen de este sorteo se remonta a 1870, cuando la duquesa de Santoña organizó rifas benéficas coincidiendo con la festividad de Reyes. Tras la Guerra Civil, en 1941, se celebró de manera oficial el primer sorteo, llevado a cabo en la víspera del Día de Reyes. En 1966 adoptó el nombre de Lotería del Niño y, desde 1999, se realiza cada 6 de enero.

A lo largo de los años, la Lotería del Niño ha repartido grandes premios a lo largo de toda España, y la probabilidad de ganar algo es del 37%. Aunque el primer premio ha recaído en varias ocasiones en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, otras localidades, como Granada, Málaga y Jerez de la Frontera, han tenido menos suerte, ya que el primer premio ha caído en ellas en muy pocas ocasiones. Además, algunas ciudades, como Cáceres, Cuenca, Huesca, Zamora, Segovia y Guadalajara, aún esperan su primer premio. Este año, la esperanza está puesta en que, por fin, la suerte sonría a estas ciudades.

A diferencia de la Lotería de Navidad, el Sorteo Extraordinario de El Niño utiliza un sistema de bombos múltiples. Hay cinco bombos, cada uno correspondiente a una cifra del décimo: decena de millar, unidad de millar, centena, decena y unidad. Además, hay un bombo con los premios. Este formato facilita una distribución más rápida de los premios, a diferencia del sistema utilizado en la Lotería de Navidad, que cuenta con dos bombos y un mayor número de bolas.

A qué hora es la Lotería del Niño 2026

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026 comienza a las 12:00 horas del martes 6 de enero. Este sorteo se realizará mediante el sistema de bombos múltiples y arrancará con las extracciones de las dos, tres y cuatro cifras, para luego dar paso a los premios principales: primero, segundo y tercero. Posteriormente, se anunciarán los reintegros. Este sistema de extracciones permite que el sorteo se desarrolle de forma ágil, a diferencia del de Navidad, que puede durar más de cuatro horas.

Dónde ver el Sorteo de Lotería del Niño en directo

Otra diferencia clave es la duración del sorteo. Mientras que el sorteo de Navidad dura varias horas, el Sorteo de El Niño es mucho más rápido, con una duración aproximada de media hora. La Lotería del Niño se transmite en directo en RTVE, tanto en su canal La 1 como en su plataforma online y app RTVE Play.

Si quieres vivir el Sorteo de Lotería del Niño en directo y no perderte ningún detalle, tienes varias opciones para seguirlo. Además, puedes verlo desde la web de OKDIARIO y comprobar al instante si tu número ha sido premiado.

Premios de la Lotería del Niño 2026

La Lotería del Niño 2026 repartirá una gran cantidad de premios, lo que aumenta las posibilidades de ganar algo en este sorteo. Como en todos los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, los premios superiores a 40.000 euros están sujetos a una retención fiscal del 20%.

Para entender cómo funciona este porcentaje, tomemos como ejemplo el primer premio, que asciende a 200.000 euros por décimo. Los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos, por lo que la retención solo se aplica a los 160.000 euros restantes. Así, Hacienda se llevará el 20% de esa cantidad (32.000 euros), y el ganador recibiría finalmente 168.000 euros netos.

Este sorteo reparte importantes premios, con un primer premio de 2 millones de euros por serie (equivalente a 200.000 euros por décimo). El segundo premio, por su parte, otorga 750.000 euros por serie (75.000 euros al décimo), y el tercer premio concede 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo). Estos premios principales son los más destacados del sorteo, pero la Lotería del Niño también distribuye premios adicionales que aumentan las posibilidades de ganar algo.

Además de los premios principales, el sorteo reparte varios premios por extracciones de cifras. Se asignan 20 premios de 3.500 euros por serie (350 euros por décimo) a los números que coincidan con las cuatro últimas cifras extraídas. También se premian 1.400 números con 100 euros al décimo por acertar las tres últimas cifras, mientras que cinco números con terminaciones de dos cifras reciben un total de 5.000 premios de 40 euros por décimo.

En cuanto a las aproximaciones, los números inmediatamente anterior y posterior al primer premio reciben un premio de 1.200 euros al décimo. Los números cercanos al Segundo Premio reciben 610 euros por décimo. También existen premios por centenas, en los cuales los números que compartan las tres primeras cifras con los tres premios principales (primero, segundo y tercero) recibirán 100 euros por décimo. Además, las terminaciones de las dos y tres últimas cifras del primer y segundo premio también se premiarán con 100 euros por décimo.

Finalmente, la Lotería del Niño 2026 ofrece un total de 29.999 premios de reintegro. Estos premios de 20 euros por décimo se asignan a los números cuya última cifra coincida con la del primer premio o con las últimas cifras obtenidas en las dos primeras extracciones especiales.

Con un sistema de bombos múltiples y una duración más breve que el Sorteo de Navidad, la Lotería del Niño ofrece más posibilidades de disfrutar de premios para todos los participantes.