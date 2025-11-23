La Policía investiga como ataque yihadista el apuñalamiento de tres personas en Vallecas

Un terrorista yihadista ha sido abatido esta madrugada en Madrid tras apuñalar a tres personas en Puente de Vallecas. Una de las víctimas ha recibido varias puñaladas en el pecho. El atacante ha sido abatido a tiros por la Policía Nacional y se encuentra en estado grave, en calidad de detenido, en el Hospital Gregorio Marañón.

Los hechos han tenido lugar esta madrugada del sábado 22 de noviembre al 23 de noviembre, cuando los vecinos alertaban de un ataque con cuchillo a viandantes en la calle Carlos Martín Álvarez de Puente de Vallecas, en Madrid.

Allí, según fuentes policiales, un hombre de rasgos árabes había apuñalado a un hombre de 40 años mientras profería gritos y consignas de corte yihadista.

Los primeros patrullas de la Policía que acudieron al lugar se encontraron con dos heridos más, apuñados, y con el agresor que se atrincheró en su domicilio mientras recitaba versos del Corán.

Tras desplegar a efectivos de la Policía Científica y de la Brigada de Información, la Policía asaltó el domicilio del que califican como «lobo solitario». El agresor recibió violentamente a los agentes, intentando apuñalarles.

Los policías repelieron la agresión, hiriendo de bala al presunto terrorista que fue trasladado en estado grave al Hospital Gregorio Marañón con un pulmón perforado por herida de bala.

El agresor permanece ingresado en el hospital madrileño bajo custodia policial.

