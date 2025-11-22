Más de 300 estudiantes secuestrados en Nigeria en un colegio católico

Más de 300 estudiantes y docentes del colegio católico St. Mary, en el distrito de Agwara han sido secuestrados este sábado de madrugado por un grupo de terroristas yihadistas que irrumpió a toda velocidad en motocicletas y camionetas. El grupo terrorista todavía no ha sido identificado.

El ataque terrorista se ha producido una semana después del secuestro de 25 alumnas en Kebbi y del asalto a la Iglesia de Eruku, en Kwara. La escalada es evidente. Ningún grupo terrorista ha reivindicado aún la operación. Las investigaciones apuntan a la órbita del grupo terroristas Boko Haram, responsable de innumerables atrocidades en el norte del país.

EEUU advierte con sanciones e intervención militar

La reacción internacional no se ha hecho esperar. A comienzos de mes, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que está dispuesto a intervenir militarmente en Nigeria, país que ya ha sido incluido en la lista de naciones inseguras por la Administración. Trump denuncia una creciente “persecución de cristianos” y ha amagado con cortar inmediatamente toda ayuda estadounidense si continúan estos episodios de terror.

El Gobierno nigeriano, sin embargo, niega una persecución religiosa y asegura que los ataques golpean por igual a ciudadanos de todas las confesiones.

Por su parte, Jonathan Pratt, jefe de la Oficina de Asuntos Africanos del Departamento de Estado, confirmó que Washington estudia imponer sanciones e incluso medidas antiterroristas coordinadas con el Pentágono.

“Este plan incluye la participación del Tesoro y del Departamento de Guerra, así como nuevas acciones para proteger a las comunidades religiosas”, señaló Pratt, que también reveló que EE.UU. está revisando a fondo la asistencia militar y la cooperación de inteligencia con Nigeria.

Dolor, negligencia y denuncias desde la Iglesia

El secretario del Gobierno del Estado de Níger, Abubakar Usman, lamentó “profundamente” el secuestro y admitió que todavía no se conoce la cifra exacta de personas capturadas. También reveló que las autoridades habían ordenado cerrar temporalmente todos los internados por la inseguridad creciente.

“St. Mary reabrió sin informar al Gobierno, exponiendo a los estudiantes a un riesgo evitable”, denunció.

La Diócesis de Kontagora confirmó que un vigilante de seguridad resultó gravemente herido y que el ataque tuvo lugar entre la 1 y las 3 de la madrugada.

“La diócesis condena rotundamente este acto y expresa su profunda preocupación por la suerte de los niños secuestrados”, afirma el comunicado remitido a la agencia vaticana Fides. Las fuerzas de seguridad ya han lanzado “operaciones coordinadas” para intentar rescatar a los rehenes.

Un país asfixiado por el terror

Los secuestros masivos se han convertido en un negocio habitual de bandas criminales en el centro y noroeste del país. Pero al norte, Nigeria sigue lidiando desde hace casi dos décadas con una insurgencia yihadista que ha dejado 40.000 muertos y más de dos millones de desplazados, según Naciones Unidas.