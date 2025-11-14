«Madero de mierda, teníais que estar todos muertos», así comenzó la paliza brutal a un policía nacional fuera de servicio en un kebab de Vallecas. Siete delincuentes, de origen latinoamericano y español, reconocieron al agente de paisano y le golpearon con saña hasta que perdió el conocimiento. La rápida intervención de una patrulla de la Policía Nacional y otra de Policía Municipal le salvaron la vida. Hay dos detenidos, un español y un nicaragüense.

La paliza al policía ha tenido lugar la madrugada del 14 de noviembre en el barrio de Entrevías (Madrid), cuando el agente se encontraba fuera de servicio cenando en un establecimiento de la zona.

En ese momento, una familia de inmigrantes latinoamericanos reconoció a la víctima por una anterior intervención policial y comenzaron a increparle mientras llamaban por teléfono a más conocidos. Una vez que llegaron a reunirse siete agresores, rodearon al agente y comenzaron a golpearle con saña.

Detenidos un español y un nicaragüense

«Madero de mierda, teníais que estar todos muertos», le gritaban mientras le golpeaban hasta tirarle al suelo y patearle. Mientras el policía recibía la paliza brutal los agresores le chillaban: «Ahora no eres tan valiente estando solo».

Fruto de la paliza, el policía sufrió graves lesiones, llegando a perder el conocimiento debido a la violencia de los golpes. Su vida pudo peligrar de no haber sido por la rápida intervención de varios indicativos de Policía Nacional y Policía Municipal, así como de un equipo sanitario del SAMUR, que lo trasladó de urgencia a un centro hospitalario.

La Policía detuvo a dos de los agresores, un español de 37 años y un joven de 20 años de Nicaragua. Según consta en la denuncia formalizada por los agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de Puente de Vallecas, el policía fue rodeado por los agresores, atacado simultáneamente por varios de ellos y golpeado de manera continuada con puñetazos, patadas e incluso pisotones en la cabeza y el costado, lo que evidencia un absoluto desprecio por la vida humana y la autoridad del Estado.

JUPOL denuncia que Interior oculta casos

Desde el sindicato policial JUPOL, su portavoz Ibon Domínguez, denuncia que este nuevo ataque no es un hecho aislado, sino un episodio más dentro de una escalada de violencia que se ha desbordado en toda España.

En los últimos días se han producido ataques con armas de guerra, emboscadas a patrullas, tiroteos y agresiones físicas extremadamente graves que han dejado a varios agentes hospitalizados, dos de ellos en estado crítico.

«Recordamos que solo en 2024 se registraron cerca de 17.000 agresiones a policías nacionales y guardias civiles, una cifra histórica que el Ministerio del Interior sigue sin incluir en sus estadísticas oficiales, pese a ser un indicador directo del deterioro del principio de autoridad y del clima de impunidad que hoy reina en las calles», denuncia JUPOL.