El cártel de Sinaloa mete 40 kilos de droga en España dentro de una estatua de Popeye

La Policía Nacional ha requisado en Tenerife una estatua gigante de Popeye rellena de 40 kilos de metanfetamina que el cártel de Sinaloa había enviado desde México. En la operación junto a la DEA, los agentes han detenido a nueve personas, incluidos el jefe del cártel en España y un empresario español de mármoles que recibía de México envíos de piedras de mármol rellenas de droga.

Es el segundo golpe que los investigadores asestan a la logística española del cártel de Sinaloa en suelo español, en esta ocasión en el momento en el que los narcotraficantes intentaban rehacerse tras una primera operación policial ejecutada en el año 2024.

En esa primera fase de la operación Saga llevada a cabo en 2024, la Policía Nacional desarticuló en colaboración con la Drug Enforcement Administration (DEA), el mayor punto de abastecimiento de estas drogas en Europa con 1.800 kilos de metanfetaminas incautados a una organización hispano-mexicana que permitía el tráfico de esta sustancia a través de Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante.

Metanfetamina en una estatua de Popeye

Ahora, los agentes de la UDYCO Central, dirigidos por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, detectaron que los miembros de la organización estaban tratando de reestructurarse económicamente tanto en México como en España.

Así, la Policía arrestó en Tenerife a un histórico narcotraficante de la isla, presunto receptor de un cargamento de 40 kilos de ocultos en la base de una estatua de mármol de más de un metro y medio de altura.

Un líder del cártel de Sinaloa en Madrid

El pasado mes de septiembre, los investigadores detuvieron a un miembro del cártel de Sinaloa escondido en un piso de Madrid del que apenas salía y que recibía un sueldo de 2.500 euros mensuales a cambio de su silencio, ya que había participado en la introducción en Alicante de los 1.800 kilos incautados.

A su vez, se interceptó un cargamento de 38 kilogramos de marihuana que habían enviado a Finlandia, tras lo que se procedió, gracias a la colaboración con las autoridades locales, a la detención del receptor, que se había trasladado allí exclusivamente para hacerse cargo del envío.

Requisan 3 millones en un búnker

Tras varias averiguaciones, los agentes detuvieron a un empresario español que empleaba su empresa de mármoles para introducir la sustancia estupefaciente oculta en piedras de este material importadas de México.

En el registro realizado en una de sus naves industriales, se encontraron cerca de 3 millones de euros ocultos en un búnker bajo el suelo. A la vez, la Policía detuvo al presunto líder de esta red criminal de narco transportistas, que coordinaba las operativas entre Dubái y México, y al arresto de los restantes miembros de la organización.

En los registros realizados en domicilios de Valencia, Alicante, Málaga y Madrid fueron intervenidos siete relojes de lujo, siete móviles, dispositivos de geolocalización y diversa munición.

La Policía ha cerrado la operación con la detención de nueve personas por los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales, y se da por desarticulado el que los investigadores consideran el entramado criminal más grande de Europa dedicado al tráfico de metanfetamina.