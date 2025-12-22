El 23.112, el 60.649 y el 77.715, quintos premios de la Lotería de Navidad 2025: comprobar décimos y terminaciones

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ya se está celebrando y todos estamos pendientes de los números que cantan los niños de San Ildefonso desde el Teatro Real. Además de los típicos premios de mil euros, los que de verdad reparten grandes alegrías son los grandes premios, que van desde los ocho quintos premios hasta el más famoso, el Gordo de la Lotería de Navidad que deja 400.000 euros por décimo.

El 23.112, el 60.649 y el 77.715 son los dos primeros quintos premios de la Lotería de Navidad 2025, dotados con 6.000 euros al décimo. Aragón ha sido el destino de una buena parte del primer quinto premio, en concreto ha ido para la localidad de Andorra, en Teruel, y Zaragoza, donde se habían consignado 150 y 20 series del 23.112

Los quintos premios de la Lotería de Navidad

El quinto premio de la Lotería de Navidad 2025 está dotado con 60.000 euros por cada serie, así que si tienes un décimo y resultado premiado te vas a llevar un total de 6.000 euros, lo que supone que para cobrarlo tendrás que acudir a una administración de Lotería y Apuestas del Estado.

Cuánto toca con las dos últimas cifras del quinto premio de Lotería

A diferencia de los premios mayores como el Gordo, el Segundo y el Tercer Premio, el quinto premio no otorga premios específicos por las dos últimas cifras. Esto significa que, si tienes un décimo con las dos últimas cifras coincidentes con las del quinto premio, no recibirás ningún premio.

Es importante recordar que en la Lotería de Navidad, las combinaciones menores, como las dos últimas cifras, se premian únicamente en las categorías más altas. Por lo tanto, en el caso del quinto premio, solo se gana si se acierta el número completo o si se participa en la pedrea.

Cuánto toca con los tres últimos números del quinto premio de Lotería

Al igual que ocurre con las dos últimas cifras, el quinto premio no otorga premios específicos por las tres últimas cifras. En este caso, tan sólo se puede ganar si el número completo de tu décimo coincide con el de uno de los quintos premios. Por lo tanto, si únicamente coinciden los tres últimos dígitos de tu décimo con los de un quinto premio, no recibirás ningún premio.

Es importante repetir de nuevo que los premios por las tres últimas cifras están reservados para otras categorías más altas, como el Segundo, Tercer y Cuarto Premio. En estos casos, sí se conceden 100 euros al décimo jugado. Sin embargo, esta regla no aplica para los quintos premios.

Cuántos quintos premios hay en la Lotería de Navidad

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad incluye un total de ocho quintos premios. Cada uno de ellos corresponde a un número diferente y está dotado de 60.000 euros al décimo completo. Esto significa que hay ocho oportunidades diferentes de ganar uno de estos premios principales, lo que aumenta las posibilidades de que el dinero esté muy repartido.

Esta cantidad de quintos premios es una de las razones por las que el sorteo de Navidad es tan popular. En muchas ocasiones, los quintos premios son los que más números premian, haciendo que la emoción llegue a multitud de lugares y grupos de amigos, familiares o compañeros de trabajo que suelen comprar décimos juntos.