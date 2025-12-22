Iberojet inaugura la ruta directa Madrid-Querétaro y se convierte en la única aerolínea que une ambas ciudades

Iberojet, la aerolínea de Ávoris, inauguró el pasado 20 de diciembre la nueva ruta Madrid-Querétaro, un servicio directo operado en exclusiva por la compañía, que conecta la capital española con uno de los polos económicos y turísticos más dinámicos de México. La apertura de esta ruta supone un paso relevante en la estrategia de expansión de la aerolínea en mercados de largo radio.

Esta nueva ruta supone un hito en la aviación al unir por primera vez este aeropuerto internacional con España y Europa, no solo para la ciudad de Querétaro sino para la región del Bajío, que, ubicada en el centro del México, cuenta con un gran interés geográfico, económico y cultural, y una rica historia minera y agrícola, abarcando estados como Guanajuato, Querétaro y Michoacán, en los que se encuentran mas de 300 empresas españolas y 500 europeas, dedicadas principalmente a la tecnología aeronáutica, automotriz y vinícola, con una población cercana a los 18 millones de habitantes.

Con un primer vuelo semanal desde el pasado 20 de diciembre, el enlace se ampliará a dos frecuencias semanales desde la ultima semana del mes de mayo, de cara al próximo mundial de futbol en México, que será uno de los países anfitriones.

La ruta operará en modalidad de línea regular, pudiendo contratarse no sólo en la página web de Iberojet, sino a través de todas las agencia de viajes de España y México, estando incluida también en los programas de los turoperadores de Ávoris CATAI, Travelplan y Special Tours.

Esta nueva conexión representa un impulso significativo para el turismo y los negocios entre México y España, favoreciendo un flujo constante de viajeros durante todo el año, destaca Ávoris en un comunicado.

Todos los vuelos serán realizados con aeronaves Airbus A350-900, un avión de nueva generación que incorpora los últimos avances tecnológicos y que está diseñado para ofrecer una experiencia de vuelo más cómoda y eficiente. Los pasajeros podrán disfrutar de todas las ventajas, desde su servicio estándar hasta el servicio Turista+ y, como novedad, de unas características especiales con condiciones mejoradas en la cabina del avión, para una experiencia de viaje aún más cómoda y personalizada.

El vuelo inaugural Madrid–Querétaro contó, además, con una acción de comunicación diferencial a bordo, de la mano del programa Paralelo 20 de Radio Marca. El equipo del espacio, encabezado por Marcial Corrales y formado por María Jiménez La Torre, Anthony Blake y Francisco Guerrero, junto con la técnica de Radio Marca Isabel Trillo, realizó un programa especial durante el trayecto, con entrevistas a miembros de la tripulación y pasajeros del primer vuelo.

Esta acción permitió trasladar a la audiencia el ambiente del vuelo inaugural y el significado de esta nueva ruta desde una narrativa cercana y experiencial. La emisión especial se completará con contenidos adicionales que se emitirán en el programa del próximo 27 de diciembre.

Corte de cinta en Madrid

El acto de inauguración celebrado en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas contó con una destacada representación institucional y directiva. Junto al equipo de Iberojet, estuvo presente Mario Otero, director del aeropuerto por parte de AENA; por parte de Iberojet, asistieron su director general, José Ignacio Lugo, y Mario Domínguez, director comercial de la aerolínea. Asimismo, el director general de relaciones institucionales y comunicación de Ávoris, Carlos Garrido, participó en el corte de cinta del vuelo.

En el corte de la cinta, José Ignacio Lugo destacó que «esta ruta no sólo amplía nuestra huella en México, facilita un puente directo para viajeros de ocio y para un tejido empresarial que mantiene una relación cada vez más estrecha con Querétaro y su región. La apuesta de Iberojet por este destino es clara y nace de escuchar a nuestros clientes y nuestros socios en ambos países».

Recepción en Querétaro

A la llegada del vuelo al Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, la delegación de Iberojet y el equipo de Radio Marca fueron recibidos en un acto protocolario en plataforma, diseñado conforme a los requisitos de seguridad aeroportuaria.

El acto de bienvenida contó con la presencia del gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, la secretaria de Turismo del Estado, Adriana Vega Vázquez Mellado, el secretario de desarrollo sustentable, Marco Antonio del Prete, el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, y Jorge Gutiérrez de Velasco, director del aeropuerto de Querétaro, así como con representantes institucionales y empresariales del destino. Por parte de Iberojet, Mario Domínguez ejerció como principal representante de la aerolínea en este recibimiento oficial.