Ávoris y la ONCE firman un convenio de colaboración para impulsar la accesibilidad en el sector turístico

Ávoris y la ONCE han firmado un convenio marco de colaboración con el objetivo de promover la inclusión y mejorar la accesibilidad en el ámbito turístico, tanto en el entorno digital como en la atención presencial y los servicios aéreos.

La firma del acuerdo marca el inicio de la vigencia del convenio, que refuerza el compromiso de ambas entidades con la igualdad de oportunidades y la experiencia inclusiva de los viajeros con discapacidad visual, informa la compañía en un comunicado.

El convenio, suscrito por Juan Carlos González Martín, director general de Ávoris, y Andrés Ramos Vázquez, director general adjunto de servicios sociales para personas afiliadas de la ONCE, se abren tres vías de colaboración:

Accesibilidad digital: la ONCE podrá asesorar a Ávoris en materia de accesibilidad de sus aplicaciones y páginas web, con el fin de garantizar que las personas ciegas o con deficiencia visual grave puedan utilizarlas de forma autónoma y eficiente.

Formación al personal: el acuerdo contempla acciones formativas destinadas a los equipos de atención al público de las distintas marcas del grupo, con el objetivo de dotarles de herramientas y conocimientos para ofrecer una atención adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad visual.

Accesibilidad en la aerolínea: se incluye la colaboración con Iberojet, la aerolínea del grupo Ávoris, para integrar y consolidar las medidas de accesibilidad ya implantadas en su acuerdo previo con la ONCE, fortaleciendo así el compromiso con la accesibilidad universal en el transporte aéreo.

El convenio, de un año de duración prorrogable, contempla, además, la cooperación de la ONCE en la difusión de buenas prácticas y la posibilidad de que Ávoris cuente con Ilunion, grupo empresarial de la ONCE, como proveedor especializado en proyectos de accesibilidad.

En palabras de Juan Carlos González, «la accesibilidad es un pilar fundamental en la construcción de un turismo verdaderamente inclusivo. Con este acuerdo damos un paso firme para que todos los viajeros, sin excepción, puedan disfrutar de la experiencia de viajar con autonomía y confianza».

Por parte de la ONCE, Andrés Ramos Vázquez, ha subrayado que «la colaboración con Ávoris refuerza nuestro compromiso de extender la accesibilidad más allá del entorno físico, hacia el ámbito digital y la atención personalizada. El turismo accesible no solo es una obligación legal, sino un derecho y una oportunidad de transformación social».

Esta alianza es fruto del trabajo conjunto entre las distintas áreas de Ávoris, habiendo tenido un especial papel su Departamento de Igualdad y OPTEAM, la agencia del grupo especializada en viajes y eventos de empresa a medida, reconocida por su compromiso social que integra un centro especial de empleo, y pone de relieve la importancia del ecosistema colaborativo que caracteriza al grupo, en el que la cooperación entre marcas, divisiones y valores corporativos impulsa un modelo turístico sostenible, accesible y socialmente responsable.