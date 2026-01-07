Illes Balears-Manzanares: arranca la segunda vuelta en Son Moix

El Illes Balears Palma Futsal retoma este miércoles la competición liguera con apenas margen para el respiro. Tras la exigente final de la Supercopa de España, el equipo de Antonio Vadillo vuelve a centrarse en la Primera División para abrir la segunda vuelta del campeonato ante el Quesos Hidalgo Manzanares (19:30 horas | LaLiga+), uno de los conjuntos más sólidos y sorprendentes de la temporada.

La liga no concede treguas y el calendario obliga a pasar página con rapidez. El Palma inicia la segunda mitad del curso con el objetivo claro de asegurar su presencia en el playoff por el título y hacerlo, además, en la mejor posición posible. La primera vuelta dejó un balance de siete victorias, cinco empates y tres derrotas, unos registros que reflejan la enorme igualdad del campeonato y que el equipo quiere mejorar en esta segunda vuelta para seguir creciendo en la clasificación.

El rival de este miércoles es una buena prueba de la dificultad que entraña cada jornada. El Manzanares llega a Son Moix situado en la tercera posición de la tabla, solo por detrás de ElPozo Murcia y Barça, confirmando su gran rendimiento en la primera mitad del campeonato.

El precedente entre ambos equipos invita a la máxima cautela. En el encuentro disputado en Manzanares, correspondiente a la cuarta jornada, el duelo terminó con empate (2-2) tras un partido muy equilibrado. El Illes Balears Palma Futsal reaccionó con personalidad al gol inicial del conjunto local y logró marcharse al descanso con ventaja, pero el empuje del Manzanares acabó neutralizando el marcador en la segunda mitad.

Ahora, el escenario cambia y el Palma buscará apoyarse en Son Moix para volver a sumar de tres. Será el último partido en casa antes de un largo parón internacional motivado por el Europeo y la Copa América, que detendrá la competición hasta mediados de febrero. Por ello, el equipo quiere despedirse temporalmente de su afición con una victoria que refuerce la confianza y permita retomar el pulso en la liga tras la derrota sufrida en Jaén en la última jornada del año.

En el apartado de bajas, Piqueras continúa siendo baja confirmada. Carlos Barrón, Luan Muller, Lin y Charuto continúan con molestias y se valorará el alcance de las mismas en los próximos días.

Un nuevo reto inmediato, un rival exigente y la oportunidad de empezar la segunda vuelta dando un paso adelante. El Illes Balears Palma Futsal vuelve a escena con la ambición de mejorar sus números y seguir compitiendo en una liga que no perdona.