Cuatro jóvenes introducen aceite de oliva en el motor de su coche en Son Gotleu y acaba en humareda

La última ocurrencia viral salida de la barriada de Son Gotleu, en Palma, ha dejado una escena tan surrealista como comentada. Cuatro jóvenes españoles han sido sorprendidos tras difundir en redes sociales un vídeo grabado en la plaza Fra Joan Alzina, epicentro del barrio y conocida por muchos vecinos como la zona cero, en el que se les ve introduciendo una botella de aceite de oliva virgen puro en el motor de un coche.

Las imágenes, grabadas a plena luz del día en este enclave muy transitado, muestran primero a los cuatro protagonistas manipulando el capó del vehículo. Entre risas y comentarios fuera de cámara, uno de ellos sostiene una botella de aceite —del que se usa en la cocina— y vierte su contenido en el compartimento del motor, convencidos aparentemente de que el experimento tendría algún resultado digno de compartir en internet.

El vídeo continúa con la siguiente escena: los jóvenes se suben al coche y arrancan el motor mientras siguen grabando desde el interior. Apenas pasan unos segundos hasta que el vehículo comienza a emitir una densa humareda. La sorpresa inicial da paso a la confusión y, finalmente, a la obligación de detenerse ante la evidencia de que el invento no estaba destinado precisamente a revolucionar la mecánica moderna.

La publicación no tardó en circular con rapidez por distintas plataformas sociales, donde acumula ya multitud de comentarios, compartidos y reacciones. Entre las respuestas predominan los mensajes irónicos, las bromas sobre la dieta mediterránea del coche y las críticas por la imprudencia de manipular un vehículo de esa manera. Otros usuarios, en cambio, lamentan que este tipo de contenidos busquen notoriedad a costa de poner en riesgo la seguridad o dañar el propio automóvil.

En el barrio, la escena ha corrido como la pólvora. No es la primera vez que un vídeo grabado en la plaza Fra Joan Alzina se hace viral, pero sí uno de los más comentados por lo insólito de la idea. Algunos vecinos aseguran que presenciaron parte de la grabación y que, en un primer momento, pensaron que se trataba de una broma sin mayores consecuencias.

Más allá del anecdotario digital, el episodio vuelve a poner el foco en los retos virales y en la búsqueda constante de visualizaciones y «me gusta». En este caso, el resultado fue un coche averiado y una escena llena de humo; en redes, eso sí, la receta ha sido todo un éxito en cuanto a difusión.