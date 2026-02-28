Mallorca explota de arte y tradición: la mejor moda artesana deslumbra en el Teatro Principal de Palma

Una noche mágica que quedará grabada en la historia de la isla. El Consell de Mallorca presentó oficialmente la Marca de Garantía Moda Artesana de Mallorca en una gala que convirtió el Teatre Principal de Palma en un auténtico templo de creatividad, tradición y vanguardia. Con cada asiento ocupado y más de un centenar de creaciones desfilando, la ciudad se rindió ante el talento artesano que define la identidad contemporánea de Mallorca.

Lo que comenzó como un desfile convencional se transformó en una experiencia escénica y sensorial sin precedentes. Luces, música, escenografía y movimiento acompañaron a los 18 artesanos y artesanas mallorquines, organizados en cinco familias de oficio —tejidos y confección, ornamentación, fibras vegetales, piel y calzado— que presentaron seis propuestas exclusivas cada uno. Una puesta en escena que celebró la transmisión de saberes, la innovación sobre la tradición y la creatividad ligada al alma de la isla.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, subrayó el valor simbólico de las embajadoras de la marca, Carolina Cerezuela y su hija Carla Moyà, afirmando que representan «manos que enseñan a otras manos, valores que pasan de generación en generación y una forma de crear profundamente vinculada a nuestra identidad».

La vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, calificó la marca como «un proyecto estratégico que protege el saber hacer de la isla y lo proyecta hacia el presente y el futuro. Moda Artesana de Mallorca apuesta por la calidad, la sostenibilidad, la proximidad y el reconocimiento de la artesanía como expresión cultural contemporánea».

Entre los momentos más impactantes de la noche, la familia de tejidos y confección reinterpretó la indumentaria tradicional y el tejido de lenguas desde una perspectiva moderna y sostenible, con propuestas de Feel Mallorca, Bujosa Artesanía Textil, Maria Genovard, Moraduix, Teixits Riera, Teixits Vicens y Vius Esporles. La familia de ornamentación transformó símbolos como la cruz mallorquina y la flora autóctona en piezas de joyería contemporánea con los creadores A. Fuster Joiers, Alicia Forteza, Carlos Tellechea, Damià Mulet y Javier Vallori.

La familia de fibras vegetales elevó la llata y el garballó a objetos de diseño actual, conectando con la Serra de Tramuntana gracias a Espai Kamàndalu, Antic Mallorca, Paumes i Brins y Yolitas. Mastrenat, en piel y cuero, mostró reinterpretaciones sostenibles del trenzado mallorquín, y Ben Calçat recuperó la tradición sabatera de la isla con calzado adaptado a las necesidades contemporáneas.

La coordinación del evento, liderada por Carme Coll, logró tejer complicidades perfectas entre creadores, institución y equipo artístico, garantizando que cada detalle reforzara la coherencia estética y conceptual de la gala.

El público cerró la noche con una ovación interminable, reconociendo el nacimiento de un proyecto que marca un antes y un después en la moda artesanal de Mallorca. Con esta primera gran puesta en escena, Moda Artesana de Mallorca se presenta ante la sociedad como un proyecto colectivo que celebra el trabajo manual, el tiempo invertido, el arraigo cultural y la innovación desde la tradición, situando la artesanía mallorquina en el epicentro del discurso cultural contemporáneo.

La isla no solo celebra su patrimonio: lo lleva al futuro, con creatividad, estilo y orgullo. Mallorca ha demostrado que su moda artesanal no es solo tradición: es un arte vivo, global y explosivo que ya brilla con luz propia. El acto contó con la presencia de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens.

Imágenes: José Antonio Ramírez