El PP ve en la confesión de Aldama que el Govern de Armengol enriqueció a la trama de Ábalos y Koldo

Para el coordinador general del partido y portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, Aldama ha reconocido que los beneficios obtenidos con la venta de mascarillas se repartieron entre los miembros de la trama y que parte de esos fondos procedían de contratos con el Ejecutivo de Armengol. «Hoy sabemos que el dinero de los ciudadanos de Baleares terminó convertido en comisiones y mordidas para Ábalos y Koldo», ha subrayado.

Sagreras ha denunciado que «nada de esto habría sido posible sin la colaboración del Govern de Armengol», al que ha acusado de «abrirles la puerta de par en par». En este sentido, ha recordado que la entonces consellera de Salud, Patricia Gómez, recibió a los miembros de la trama «con honores institucionales» y la que fuera consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, fue quien les entregó fondos europeos, lo que, a su juicio, demuestra que «fue una cadena de decisiones políticas que facilitaron el saqueo».

«A medida que avanza el procedimiento judicial se confirma el expolio que supuso la compra de mascarillas fake para Baleares», ha afirmado el portavoz de los populares.

«Los ciudadanos merecen saber quién permitió que su dinero acabara en bolsillos corruptos y quién miró hacia otro lado mientras Baleares era utilizada para enriquecer una trama», ha concluido Sagreras, que ha instado a asumir responsabilidades políticas de manera inmediata.

El presunto conseguidor del caso PSOE, Víctor de Aldama, se ha declarado culpable de los delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada, de cara al juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia. Además, ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que le aplique una atenuante mayor y no sea condenado a los 7 años de cárcel que pide la Fiscalía Anticorrupción, dada su «colaboración proactiva con la Justicia».

Así lo hace en su escrito de defensa, después de que la Fiscalía pidiera que Aldama sea condenado por el Supremo por esos tres delitos y a menos años de cárcel que los otros dos procesados, el exministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García, al valorar su «confesión».

El empresario admite un delito de organización criminal, otro continuado de cohecho pasivo y un tercero de aprovechamiento de información privilegiada, los tres de los que le acusa Anticorrupción.

Dicho eso, Aldama reclama que la pena solicitada por la Fiscalía «debe rebajarse en un grado adicional» por su «confesión» y se le aplique una atenuante «muy cualificada».

«Aldama inició un comportamiento de colaboración proactiva con la Justicia, en una fecha temprana, lo que ha permitido impulsar y ampliar la investigación», esgrime su defensa. Y según añade, su colaboración «se ha traducido en escritos, evidencias documentales y varias declaraciones judiciales confesando los hechos criminales en los que había participado el mismo, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y la determinación de la participación de los demás acusados».

El empresario asume a grandes rasgos «el relato fáctico» de la Fiscalía y señala que los contratos de material sanitario adjudicados a Soluciones de Gestión -la empresa presunto epicentro de la trama- por administraciones públicas fueron «en virtud de sus relaciones con Ábalos y Koldo» y que «facturó globalmente en concepto de comisiones» hasta 6.676.046,08 euros» a través de otras sociedades.

Aldama recuerda que ya declaró en sede judicial que «se proyectó abonar comisiones a Ábalos y Koldo (identificado como Goblin), que le fueron solicitadas por ambos por este concepto en la cuantía de 2.000.000 y 500.000 euros, respectivamente».

Y agrega que «aproximadamente el 50% de las comisiones devengadas» a favor del empresario, «se pagarían, en la distribución expuesta, a Ábalos y a Koldo, conforme a las cantidades que le fueron solicitadas por ambos».