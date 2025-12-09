Koldo apunta a la participación de Armengol en las contrataciones de mascarillas investigadas

El ex asesor ministerial Koldo García ha señalado que tanto la causa de las PCRs como de los test covid que lleva la Audiencia Nacional y en la que resultan involucrados tanto él como el ex ministro José Luis Ábalos deberían estar siendo investigados en el Tribunal Supremo, en base a que es quien tiene el suplicatorio para investigar estos hechos, en alusión al aforamiento de Ábalos, que sigue siendo diputado en el Congreso, y apunta igualmente a la posible participación de la ex presidenta del Govern balear, Francina Armengol, en las contrataciones investigadas.

En una petición al TS para que revoque su ingreso en prisión, Koldo García argumenta para que el Supremo asuma «toda la causa» que en las pesquisas de la Audiencia Nacional también se identifica a «otras personas de alto rango político relacionadas indiciariamente con estos hechos» y apunta a la presidenta del Congreso y ex presidenta balear, Francina Armengol, que pudo «haber participado en favorecer contrataciones públicas (incluyendo las relativas a las pruebas de detección) con la empresa Megalab Eurofins, gracias a las influencias de Koldo».

El ex asesor ministerial ha pedido al TS que revoque su entrada en prisión provisional y lo deje en libertad, ofreciéndose a pagar una fianza para poder salir de la cárcel. Asimismo, defiende que su incremento patrimonial está «justificado» por sus ingresos.

Así lo hace en un recurso de apelación después de que el magistrado instructor del ‘caso Koldo’ en el Supremo, Leopoldo Puente, decretara prisión provisional sin fianza para él el pasado 27 de noviembre. La defensa de Koldo pide que se declare la nulidad de esa medida y también del procesamiento por las presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia, al apreciar «falta de fijación previa de competencia» en el Supremo.

A su juicio, el procesamiento dio pie a «escritos exagerados» de las acusaciones -Anticorrupción y las populares que lidera el PP- en los que «se contienen solicitudes de años desorbitados de prisión, que son la justificación que se emplea en el auto recurrido para decir que procede la prisión provisional en base al inexistente riesgo de fuga».

Cabe recordar que el magistrado acordó enviar al ex ministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor a prisión provisional sin fianza por riesgo «extremo» de fuga de ambos ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra, por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario y la elevada petición de penas: hasta 30 años de cárcel.

Koldo reclama quedar en libertad «con las medidas cautelares personales de comparecencias quincenales y prohibición de salir de España con entrega de pasaporte», las mismas que tenía antes de entrar en la cárcel de Soto del Real (Madrid).

En el caso de que la Sala de lo Penal no estime su petición, propone «alternativamente» que se acuerde su libertad provisional bajo fianza, «cuya cuantía se determine por el tribunal, manteniendo las medidas cautelares subsidiarias mencionadas en el punto anterior».

La defensa sostiene que «al probarse que el incremento patrimonial real es tres veces menor y se encuentra justificado por los ingresos legítimos, el principal indicio material de la desproporcionalidad económica (que fundamenta la malversación y el blanqueo) se desvanece de forma crítica».