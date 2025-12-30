Multazo en Ibiza de 417.000 euros al propietario de una vivienda turística ilegal sin licencia

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado el inicio de un expediente sancionador de 417.000 euros, contra el propietario de una vivienda del municipio que fue detectada por los servicios de inspección municipales ejerciendo una actividad de alquiler turístico sin licencia.

Según ha informado el Consistorio, el motivo se considera una infracción grave al destinarse el inmueble a un uso contrario al definido por la ordenación urbanística del municipio. Esta sanción, que se ejecuta por la vía urbanística, es independiente de otras que pudieran imponer otras administraciones por desarrollar una actividad turística sin licencia.

Al ser considerada grave, supone que la sanción propuesta asciende al 75 % del valor de mercado de la vivienda en una de las Islas con el precio del mercado inmobiliario más alto de España que alcanza los 8.000 euros metro cuadrado.

El alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, ha asegurado que su Consistorio va a ser «implacable» en su lucha contra el intrusismo en todos los ámbitos y, especialmente, en el de la vivienda turística.

«Tenemos un problema muy grave de acceso a la vivienda y seguimos encontrándonos viviendas destinándose a un uso distinto para el que fueron construidas. Este expediente se inició en 2024 y tenemos pendiente ejecutar nuevos expedientes sancionadores, así que el ciudadano puede ver que seguimos trabajando, las inspecciones funcionan y el que piense que puede venir a la ciudad a incumplir la ley, se equivoca. Seremos muy firmes con esto y pronto anunciaremos nuevas sanciones», ha advertido.

De hecho, el Ayuntamiento en esta materia acaba el año como lo arrancó, siendo implacable con el alquiler vacacional ilegal. En enero tramitó dos sanciones que suman un total de 918.962,848 euros derivadas de las denuncias de las inspecciones conjuntas entre la Policía Local y personal de Urbanismo realizadas en verano.

En total, la Concejalía de Urbanismo inició el presente ejercicio que ahora concluye, con cuatro expedientes sancionadores por cambio de uso de vivienda a turístico contrario a la ordenación urbanística municipal por valor de 2.230.215,728 euros.