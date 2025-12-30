Portería, líderes y capitanes: las claves de España antes del Mundial

Luis de la Fuente, entrenador de la selección española, repasó la situación de la plantilla de cara al Mundial de 2026, destacando la importancia de la portería, la recuperación de jugadores y el papel de los capitanes en el grupo. En Las Rozas, durante la época navideña, el técnico se mostró optimista y sereno sobre el estado de su equipo.

Respecto a la portería, De la Fuente aseguró que España cuenta con una gran calidad y profundidad en esa posición. «No hay problema alguno. Tenemos tres porteros habituales -Unai, David y Alex-, y otros como Robert Sánchez, Leo Román o Joan García son de los mejores del mundo en nuestra opinión. Cuando llegue el momento de decidir, solo habrá que valorar el estado físico y la disposición de cada uno», explicó.

En cuanto a los capitanes y líderes del grupo, el seleccionador hizo hincapié en la recuperación de jugadores importantes como Álvaro Morata. «Primero que se recupere y recupere su alegría, ilusión y confianza. Estoy seguro de que podrá ofrecernos lo mejor de sí mismo tanto futbolística como humanamente», indicó. También mencionó a Carvajal y Rodrigo, quienes atraviesan procesos de recuperación: «Quedan meses por delante para que puedan llegar a su mejor versión. Estamos deseando contar con ellos porque son muy importantes para nosotros».

De la Fuente subrayó la relevancia de estos líderes no solo dentro del campo, sino también en la dinámica del grupo. «Representar a la selección española implica responsabilidad y compromiso. Todos los jugadores quieren estar aquí, y nosotros debemos cuidar su salud, su rendimiento y el equilibrio del equipo», afirmó.

El seleccionador concluyó destacando que el equilibrio entre experiencia, liderazgo y talento joven será clave para afrontar un Mundial exigente y competitivo. La combinación de porteros de élite, jugadores recuperados y capitanes que transmiten confianza y orden al grupo, según De la Fuente, ofrece a España las mejores herramientas para pelear por el título en 2026.