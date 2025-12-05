La suerte sonríe a España: Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde rivales en el Mundial

El Kennedy Center de Washington, escenario del sorteo del Mundial 2026, repartió fortuna. Como si del 22 de diciembre se tratase, las 42 selecciones ya clasificadas para el torneo que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá -faltan seis por certificarse en una repesca que se celebrará en el mes de marzo-, conocieron su suerte. España se medirá en el Grupo H a Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí. Y el gordo, en esta ocasión, se lo llevó Francia, que deberá verse las caras con la Noruega de Haaland y Brasil, que se enfrentará a la peligrosa Marruecos.

Pero vamos a lo que realmente nos importa, que es el camino que España hacia su segunda Estrella. Los hombres de Luis de la Fuente han sido encuadrados en el grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. La selección española debutará en este Mundial el 15 de junio contra Cabo Verde. El 21 de junio se medirá a Arabia Saudí. Mientras que cerrará la fase de clasificación contra Uruguay. Este sábado se conocerá de manera oficial los horarios y estadios, aunque los de Luis de la Fuente saben, ya que jugarán sus partidos en Miami, Houston, Atlanta o Guadalajara -México-.

Si España acaba primera de grupo jugará los dieciseisavos de final en Los Ángeles el 2 de julio, mientras que si es segunda lo haría el 3 de julio en Miami. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, destacó lo siguiente al finalizar el sorteo: «Diría que España tiene grandes posibilidades de ganar el Mundial, soy un gran fan».

Con vitola de favorita

España es una de las grandes favoritas antes del sorteo para ganar el Mundial por méritos propios. La selección española llegará a la cita mundialista como número uno del ránking FIFA, una posición que alcanzó en la última actualización más de una década después. Y es que la campeona de Europa es, en estos momentos, la selección que mejor juego practica en el planeta Tierra.

España se ha clasificado para el Mundial de 2026 a lo grande, completando una fase de clasificación prácticamente inmaculada. Salvo el duelo contra Turquía de la última jornada, donde la clasificación estaba más que encarrilada y los hombres de Luis de la Fuente levantaron el pie para ceder un empate ante Turquía, las cinco jornadas restantes fueron, simplemente, perfectas. Especialmente en el recuerdo queda el set que el combinado nacional endosó a los turcos en Konya.

Gracias a su fútbol, España se ha ganado ser una de las grandes favoritas para ganar el Mundial, el que sería el segundo de su historia. El combinado nacional respeta a todos sus rivales, pero está plenamente convencido de que puede competir de tú a tú contra cualquiera. Y es que, en estos años, desde que Luis de la Fuente se puso al frente del combinado nacional, ha demostrado su poderío ante rivales de todas las entidades.

Los grupos del Mundial

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Repesca Europa D

Grupo B

Canadá

Repesca Europa A

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haiti

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Cabo Verde

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Holanda

Japón

Repesca Europea B

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudí

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Repesca Intercontinental 2

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Repesca Intercontinental 1

Uzbekistán

Colombia

Grupo L