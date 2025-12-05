Trump: «Hemos parado guerras antes de que empezaran y lo hemos conseguido gracias a mi liderazgo»

Los prolegómenos al sorteo del Mundial de Fútbol, celebrado en el Kennedy Center de Washington, estuvieron presididos por actuaciones musicales y la presencia de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, mandamás de profesión y showman de vocación, recibió el premio de la FIFA a la paz de manos de Gianni Infantino, su homónimo en la FIFA. Donald se dirigió al mundo con la medalla colgada de su cuello de manera agradecida y emocionado por el futuro Mundial.

«Es uno de los grandes honores de mi vida. Más allá de las palabras quiero decir que hemos salvado más de 10.000 vidas en Congo. Lo hemos podido hacer también en India y Pakistán. Hemos parado guerras antes de que empezaran… Es un gran honor estar aquí. Infantino ha hecho un trabajo excepcional. has marcado nuevos récords, uno de ellos que no haya subido el precio de las entradas. te lo agradecemos. El fútbol también te lo agradece», inició Trump.

«Se ha logrado algo que no habíamos imaginado. Será algo increíble. Hemos trabajado codo a codo los tres países para coordinar. Ha sido excepcional. Quiero dar las gracias a todos los que hemos conseguido que el mundo sea un lugar seguro. Hace un año el mundo no estaba así y lo hemos conseguido gracias a mi liderazgo», finalizó Trump.

El trofeo, que son unas manos cogiendo la copa del mundo, es la primera vez que se entrega y supone un paso más en las buenas relaciones que tiene la FIFA -y especialmente su presidente, Gianni Infantino- con Donald Trump. «Este es tu premio, el premio de la paz», le dijo el presidente de la FIFA al presidente de Estados Unidos, que se colocó una medalla también, además de coger el trofeo. A su vez, Infantino le entregó un certificado en el que se explican los motivos de este galardón.

«Donald Trump se compromete con el avance de la paz en todo el mundo. Gracias a su liderazgo y acciones, la FIFA le concede el premio de la paz», añadió Gianni Infantino, que también destacó que Donald Trump logra «unir a las personas en todo el mundo». «Eres el líder que queremos en el mundo, que se preocupa por su pueblo», añadió Infatino en esta gala del sorteo del Mundial 2026.