Un conductor kamikaze creía correr en Fórmula 1 y grabó su locura a 225 km/h en una autopista de Mallorca

Creían estar en un circuito de Fórmula 1 pero realmente estaban circulando por una autopista de Mallorca. Un hombre que no es el más afilado del estuche ha subido un vídeo a sus redes sociales cometiendo un delito al conducir a más de 225 kilómetros por hora y adelantando por la derecha a todos los vehículos que se encontraba a su paso.

La escena más propia de una competición de carreras de alta velocidad que de una vía limitada a 120 km/h ha tenido lugar concretamente en la autopista Palma-Llucmajor, en dirección al aeropuerto, a la altura de la rotonda de Ciudad Jardín y El Molinar.

El individuo, al volante de un Volkswagen, circulaba a una velocidad que duplica más del límite permitido y poniendo en peligro, en caso de accidente, tanto su vida como las de los demás conductores. El momento ni siquiera fue grabado por un usuario sorprendido, sino que el copiloto el que filmó el momento y subió el vídeo a la red social Tik Tok.

Como se puede apreciar en el vídeo, este conductor kamikaze decidió ignorar por completo las normas más básicas de circulación al ir adelantando al resto de conductores por la derecha y cambiando de carril bruscamente sin poner el intermitente en ningún momento, todo esto a una velocidad endiablada.

Este vídeo ya ha sido remitido a las autoridades competentes para que puedan proceder a la identificación del conductor y valorar la sanción correspondiente por un claro delito contra la seguridad vial.

Cabe recordar que las penas por cometer un delito contra la seguridad vial varían pero pueden incluir prisión (de 3 a 6 meses o más, dependiendo del caso), multas económicas (por ejemplo, de 6 a 24 meses), trabajos en beneficio de la comunidad (de 31 a 90 días o más) o privación del derecho a conducir vehículos a motor (de 1 a 4 años o más).