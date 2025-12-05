La FIFA da a Donald Trump el premio de la paz: «Eres es el líder que queremos en el mundo»

La FIFA ha entregado a Donald Trump el Premio de la Paz, un galardón inventado este año por el máximo organismo del fútbol mundial y que viene a ser un agradecimiento al presidente de los Estados Unidos. En el sorteo del Mundial 2026, celebrado este viernes en Washington, Donald Trump recogió el premio al estar presente en el acto.

Donald Trump «creó condiciones para que la paz pueda arraigarse» en el mundo, explicó la FIFA, que destalló que «bajo su liderazgo» se han hecho varios acuerdos de paz en todo el mundo. Se especificó «el histórico acuerdo» en Oriente Medio, los acuerdos de Abraham, pero también otros como el de Ruanda y el Congo o el de Camboya y Tailandia.

El trofeo, que son unas manos cogiendo la copa del mundo, es la primera vez que se entrega y supone un paso más en las buenas relaciones que tiene la FIFA -y especialmente su presidente, Gianni Infantino- con Donald Trump. «Este es tu premio, el premio de la paz», le dijo el presidente de la FIFA al presidente de Estados Unidos, que se colocó una medalla también, además de coger el trofeo. A su vez, Infantino le entregó un certificado en el que se explican los motivos de este galardón.

«Donald Trump se compromete con el avance de la paz en todo el mundo. Gracias a su liderazgo y acciones, la FIFA le concede el premio de la paz», añadió Gianni Infantino, que también destacó que Donald Trump logra «unir a las personas en todo el mundo». «Eres el líder que queremos en el mundo, que se preocupa por su pueblo», añadió Infatino en esta gala del sorteo del Mundial 2026.

Donald Trump: «Uno de los grandes honores de mi vida»

Al recoger este galardón, Donald Trump explicó que este «es uno de los grandes honores de mi vida». «Más allá de las palabras, quiero decir que hemos salvado más de 10.000 personas en el Congo. Lo hemos podido hacer también en India y Pakistán», comentó el presidente de los Estados Unidos.

«Hemos parado guerras antes de que empezaran. Es un gran honor estar aquí. Hemos trabajado codo a codo los tres países para coordinar. Ha sido excepcional. Quiero dar las gracias a todos los que hemos conseguido que el mundo sea un lugar seguro. Hace un año el mundo no estaba así y lo hemos conseguido gracias a mi liderazgo», continuó Donald Trump en la gala de la FIFA para el sorteo del Mundial 2026.

Trump elogió a Infantino: «Has hecho un trabajo excepcional. Has marcado nuevos récords, uno de ellos que no haya subido el precio de las entradas. Te lo agradecemos. El fútbol también te lo agradece. Se ha logrado algo que no habíamos imaginado. Será algo increíble».