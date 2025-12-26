La jornada 18 de la Premier League: fecha, horario y dónde ver por TV en directo todos los partidos desde España

La Premier League regresa con la jornada 18 y un Boxing Day de lo más descafeinado, algo que ha molestado enormemente a todos los seguidores del fútbol inglés. Pese a ello, todos los aficionados a este campeonato podrán disfrutar de una serie de partidazos en los que hay en juego bastantes cosas, como el liderato por el que están peleando el Arsenal y el Manchester City entrenados por Mikel Arteta y Pep Guardiola respectivamente.

Manchester United – Newcastle

La jornada 18 de la Premier League la abrirán este viernes 26 de diciembre el Manchester United y el Newcastle. Este partido que se disputa en Old Trafford se podrá ver en directo por televisión a través del canal principal de Dazn a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Ambos equipos están separados por tres puntos, por lo que si las Urracas consiguen dar la sorpresa en la casa de los red devils le empatarán en unidades y podrían engancharse a la lucha por puestos europeos.

Nottingham Forest – Manchester City

El sábado 27 de diciembre arrancará por todo lo alto, ya que a las 13:30 horas (horario peninsular) comenzará el Nottingham Forest – Manchester City. El dos veces ganador de la Copa de Campeones está tratando de alejarse de los puestos de descenso y necesita ganar sí o sí, pero no lo tendrán nada sencillo porque delante tendrán a un conjunto entrenado por Pep Guardiola que llega con una gran racha y estando en el segundo puesto, con la posibilidad de adelantar al Arsenal si los londinenses fallan. Este partidazo se podrá ver en directo por TV mediante el canal de Dazn 1.

West Ham – Fulham

Este mismo sábado 27 de diciembre a las 16:00 horas se disputarán cinco encuentros a la vez. Uno de ellos es el derbi londinense entre el West Ham y el Fulham, que será retransmitido por televisión a través del canal Dazn 4. Los locales están en puestos de descenso y hagan lo que hagan no podrán abandonar esa zona, por lo que ganar es muy importante para no quedarse enterrados ahí y que empiecen a disminuir las opciones de mantener la categoría en la Premier League.

Brentford – Bournemouth

El Brentford y el Bournemouth se enfrentarán también este sábado 27 de diciembre a las 16:00 horas en el partido que corresponde a la jornada 18 de la Premier League y que será emitido en España mediante el canal de pago Dazn 3. Ambos equipos están en la mitad baja de la tabla y el conjunto que entrena Andoni Iraola buscará una victoria a domicilio para empezar a escalar puestos en la clasificación.

Liverpool – Wolverhampton

Uno de los partidos más destacados de la jornada 18 de la Premier League se jugará en Anfield, aunque es cierto que las dinámicas de ambos equipos son muy diferentes. El Liverpool está peleando por intentar engancharse a los puestos de Champions League, mientras que el Wolverhampton es el farolillo rojo y sigue siendo el único que no ha logrado ganar ni un encuentro. Este choque se jugará el sábado 27 de diciembre a las 16:00 horas y será emitido por televisión a través del canal Dazn 2.

Arsenal – Brighton

Otro partido que se celebrará este sábado 27 de diciembre a las 16:00 horas será el que se disputa en el Emirates Stadium en la ciudad de Londres. El Arsenal de Mikel Arteta, líder de la clasificación, espera poder sumar tres puntos para seguir en lo más alto de la tabla de la Premier League, mientras que el Brighton visita la capital de Inglaterra con la clara intención de dar la gran sorpresa en esta jornada 18 del campeonato británico. Este partidazo será retransmitido por televisión mediante el canal de Dazn 1.

Burnley – Everton

El sábado 27 de diciembre a las 16:00 horas se citan también el Burnley – Everton en un choque bastante importante para ambos. Los locales están penúltimos en la clasificación de la Premier League y necesitan ganar para empezar a creer que es posible lograr la salvación. Por su parte, los de Liverpool están en la mitad de la tabla en tierra de nadie. Este choque no se podrá ver en directo, pero Dazn lo pondrá a disposición de todos sus clientes para verlo por la noche.

Chelsea – Aston Villa

El sábado 27 de diciembre lo cerrarán el Chelsea y el Aston Villa con un auténtico partidazo que arrancará a las 18:30 horas. Los londinenses arrancan esta jornada 18 de la Premier League en la cuarta posición y están obligados a ganar para intentar acercarse a los puestos de Champions League. En la tercera posición están los de Birmingham, así que si los de Unai Emery consiguen el triunfo en Stamford Bridge abrirán una brecha importante respecto a su perseguidor. Este partidazo será emitido por el canal principal de Dazn.

Sunderland – Leeds

El domingo 28 de diciembre sólo traerá consigo dos partidos y uno de ellos será el duelo entre dos clásicos del fútbol inglés. A las 15:00 horas comenzará este partido de la jornada 18 de la Premier League que es el Sunderland – Leeds. Los rojiblancos están sextos en la tabla luchando por estar en Europa el año que viene, mientras que el cuadro visitante intentará sumar tres puntitos para alejarse de los puestos de descenso. El choque se podrá ver en directo por televisión desde España por el canal Dazn 1.

Crystal Palace – Tottenham

Para cerrar la jornada 18 de la Premier League este domingo 28 de diciembre el campeonato se ha guardado un derbi londinense. El Crystal Palace y el Tottenham se ven las caras este domingo 28 de diciembre a las 17:30 horas en lo que va a ser un duelo apasionante. Los visitantes están hundidos en la tabla y necesitan reaccionar ya para poder intentar pelear por puestos europeos y todos los aficionados podrán ver este choque por televisión mediante el canal principal de Dazn.