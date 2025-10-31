La Premier League culpa a la UEFA de la «pérdida» del Boxing Day

La Premier League inglesa publicó este viernes un calendario para las jornadas navideñas condicionado por «la expansión de las competiciones europeas» y culpando a la UEFA, motivo por el que el tradicional Boxing Day del 26 de diciembre contará esta temporada con solo un partido.

La Premier League culpa a la UEFA de «las circunstancias que han llevado a una reducción del número de partidos en el Boxing Day esta temporada, afectando a una importante tradición del fútbol inglés», aunque avisa de que recuperará la tradición en 2026.

«La expansión de las competiciones europeas de clubes plantea varios desafíos a la programación de la Premier League, lo que llevó a una revisión del calendario nacional antes de la temporada pasada, incluyendo cambios en la FA Cup», dice la nota de la Premier este viernes.

La liga inglesa promete más partidos para el 26 de diciembre en 2026, después de que esta temporada el Boxing Day traerá solo el Manchester United-Newcastle en Old Trafford. «Con menos fines de semana disponibles, la Liga está sujeta al calendario. La Liga puede asegurar que la próxima temporada habrá más partidos de la Premier League el día de San Esteban, ya que cae en sábado», apunta. Y ese es el problema, por derechos televisivos, la Premier está obligada a entregar 33 jornadas en fines de semana y esta temporada no han logrado cuadrarlos.

La liga inglesa recuerda que debe cumplir con el descanso de los jugadores. «Como en años anteriores, y fieles a nuestro compromiso con los clubes, se han tomado medidas especiales para ampliar el tiempo entre partidos durante las fiestas navideñas. Esto permitirá a los jugadores recuperarse mejor, ya que se han aumentado los periodos de descanso entre las jornadas 18, 19 y 20», explica el comunicado oficial de la competición inglesa.