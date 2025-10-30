Crisis monumental del Liverpool a una semana de recibir al Real Madrid

Crisis monumental la que tiene el Liverpool encima a una semana de recibir al Real Madrid en la Champions League. El conjunto red cayó eliminado el pasado miércoles de la EFL Cup contra el Crystal Palace en Anfield por 0-3 dando una imagen desastrosa. Acumula seis derrotas en sus últimos siete compromisos entre todas las competiciones y el próximo sábado disputa una auténtica final en Premier para Slot contra el Aston Villa.

El Liverpool no levanta cabeza. La crisis del conjunto red cada vez es más grave. Ya son seis derrotas en sus últimos siete compromisos. Es cierto que comenzó el curso perdiendo la Community Shield contra el Palace, uno de los rivales que más daño le está haciendo este año. Pero luego ganó siete partidos consecutivos.

Hasta que el Liverpool volvió a verse las caras contra el Crystal Palace en Premier. Perdió 2-1 en Londres y aquel 27 de septiembre comenzó su crisis. Una racha de malos resultados que ya dura más de un mes. Derrotas contra el Galatasaray en Champions, Chelsea, Manchester United y Brentford en Premier, y ahora otra vez Crystal Palace para caer eliminados de la EFL Cup.

Entre medias, una victoria por 1-5 al Eintracht en la Champions que fue un mero espejismo. El cuadro de Slot no levanta cabeza. Contra el Palace perdió 0-3 en Anfield y agravó aún más la crisis. Un doblete de Sarr poco antes del descanso dejó al cuadro red muy tocado. Fue Yeremy Pino, en el 88, tras un partidazo, el que completó la goleada en Anfield a manos del conjunto londinense.

Un Liverpool que salió con muchos suplentes, jóvenes y pocos habituales: Woodman, Ramsay, Nyoni, Morrison, Ngumoha… y que terminó con un jugador menos. Eso no resta preocupación a la grave crisis que se está viviendo en Anfield. Y el calendario que tiene por delante no es nada alentador para Slot. El sábado visita el coliseo red el Aston Villa en Premier League y el día 4 llega el Real Madrid en la Champions League. Luego tendrán que visitar al Manchester City y posteriormente recibir al Nottingham Forest…