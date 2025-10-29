Camavinga celebra su regreso a la titularidad en el Real Madrid: su espectacular entrenamiento de boxeo

Eduardo Camavinga completó en el último Clásico uno de sus mejores partidos con la camiseta del Real Madrid. Xabi Alonso apostó por él como titular ante el FC Barcelona, y el francés no le decepcionó. El técnico modificó el dibujo y situó a Camavinga en banda derecha, un movimiento de pizarra que le sentó de maravilla al equipo y al jugador. El jugador de 22 años parece haber recuperado su mejor estado físico, del que ha hecho gala en sus redes sociales mostrando un entrenamiento de boxeo.

Con una serie seis fotografías publicadas en su cuenta de Instagram, Eduardo Camavinga ha presumido de su habilidad con los guantes. Todo ello mientras vuelve a sonreír al dejar atrás sus problemas lesiones. Unos problemas físicos que le privaron de disputar la recta final de la pasada temporada y el Mundial de Clubes. Motivo, este último, por el que Xabi Alonso lamentaba no haber podido contar con Camavinga, con el que se mostraba «expectante» por todo lo que podía ofrecer. En el Clásico, en su segunda titularidad de la temporada, hizo gala de las posibilidades que le ofrece el jugador francés.

La calidad de Camavinga no ha estado en duda desde que aterrizó en la Casa Blanca en agosto de 2021. Su indefinición en el campo, entre el pivote, el puesto de interior y el lateral izquierdo fue mermando su confianza y limitando sus posibilidades. Las lesiones le persiguieron durante la última temporada, donde solo pudo participar en 19 de los 38 encuentros de Liga. Entre el final de la 2024/25 y el inicio del presente curso encadenó más de un centenar de días de baja hasta su regreso ante el Espanyol el pasado 20 de septiembre.

El Real Madrid ha sido precavido con Camavinga, mermando el riesgo de una posible recaída. En sus cinco primeras apariciones tras su retorno jugó como suplente, destacando su gol en Almaty. Tras probarse con Francia, donde fue de la partida ante Islandia en el último parón de selecciones, Camavinga estrenó titularidad ante el Getafe. En el Clásico repitió en el once y, además, completó los 90 minutos sobre el césped del Santiago Bernabéu. Algo que no había logrado en los últimos seis meses, desde que jugara el partido completo ante el Athletic Club en abril.

Camavinga se reivindica en el Clásico

La inclusión de Camavinga en el once que iba a enfrentar al FC Barcelona fue la principal sorpresa de la alineación. Xabi Alonso apostó por segunda vez en la temporada por un esquema con dos atacantes, prescindiendo del extremo derecho. El galo acabó ocupando la banda derecha, facilitando la salida de balón por esa zona con un triángulo formado por Bellingham, Valverde y el propio Camavinga. Tras el encuentro, el centrocampista publicó en Instagram varias fotografías del choque; encabezada por una en la que driblaba a Pedri. Todas ellas acompañadas de un mensaje que gustó a la afición merengue: «¡Mi club! Disfruten de vuestro domingo, madridistas».