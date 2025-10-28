El CTA justifica el error del VAR en el penalti del Clásico: «Lamine se anticipa y gana la posición»

El CTA justificó el error de Soto Grado en el penalti de Lamine Yamal a Vinicius en el Clásico de Liga del pasado domingo, sosteniendo que el jugador del Barcelona «se anticipa y gana la posición», cuando realmente lo que ocurrió fue que el del Real Madrid se topó con el pie de su rival al intentar disparar al balón. El árbitro de campo lo pitó in situ, pero lo acabó anulando tras revisarlo en la pantalla del VAR en el Santiago Bernabéu.

«En los primeros compases del partido, un jugador del Real Madrid se adentra en el área mientras un jugador del Barcelona le persigue. El defensor barcelonista se anticipa, gana la posición y va a disputar el balón. Tras apoyar el pie en el césped, el delantero madridista lo golpea al intentar chutar. La acción es muy rápida y el árbitro interpreta que el contacto ha sido al revés, señalando penalti a favor del Real Madrid», comienza el CTA en su explicación.

En ese punto, trata de analizar la norma: «Cuando un jugador golpea a otro en la disputa de balón la falta se sanciona contra quien comete el impacto. En este caso, el golpe lo produce el atacante sobre el defensor, por lo que no corresponde sancionarlo como penalti. No es conducta temeraria, por lo que no corresponde amonestación».

Según el CTA no hubo penalti en el Clásico

«El CTA considera que la decisión inicial del árbitro de señalar penalti es incorrecta; la intervención del VAR es justificada, ya que existía un error claro y manifiesto en la decisión de campo. La rectificación del árbitro se acoge claramente al reglamento», aprueba el estamento arbitral, que también confirma en su análisis de las polémicas de la jornada 10 el error de Soto Grado al tragarse el penalti de Eric García por mano en la jugada con Jude Bellingham.