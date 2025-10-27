Camavinga da la razón a Xabi Alonso

Eduardo Camavinga fue uno de los protagonistas del Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. El mediocentro fue la principal sorpresa en el once del conjunto blanco, una sorpresa que fue más allá cuando Xabi Alonso comenzó a tocar el dibujo. El futbolista afrontaba un momento clave, puesto que esta temporada cumple un lustro en la entidad y debe dar un paso al frente. Y vaya si lo dio.

Camavinga tuvo que adaptarse al guion del partido, que cambió para poder darle más libertad a Bellingham. El francés comenzó jugando en el centro del campo junto a Güler y Tchouaméni, pero acabó cayendo a la banda derecha, desbloqueando una nueva posición. Así lo confesó después en sus redes sociales, bromeando sobre la demarcación en la que le tocó desempeñarse durante buena parte del partido.

Polivalente, como ya ha demostrado en estos años en el club, a Camavinga no le costó adaptarse a su posición. Cuajó un gran partido y dio la razón a Xabi, que experimentó de cara a un partido importante, aunque esta vez reforzando el centro del campo. Y le salió perfecto. El Real Madrid dominó a su antojo el encuentro y, en el tramo final, cuando necesitaba defenderse, hizo un gran trabajo sin balón, ya con Camavinga en su posición natural.

Camavinga comenzó una temporada clave para él lesionado. El centrocampista sufrió un esguince que le llevó a perderse los cuatro primeros encuentros de la temporada. El galo no estuvo en las victorias ante Osasuna, Oviedo, Mallorca y Real Sociedad, con las que los blancos comenzaron bien la temporada. Regresó contra el Marsella, en Champions, aunque no fue hasta el duelo contra el Espanyol cuando jugó sus primeros minutos.

A partir de ahí, ha jugado los siete siguientes partidos, siendo titular en los dos últimos de Liga. Ante el Getafe jugó de inicio su primer encuentro de la temporada, mientras que volvió al banquillo contra la Juventus en Champions. Pero unos días después, en el Clásico, cuando todo el mundo daba por hecho de que Xabi iba a apostar por tres hombres en ataque, fue la gran sorpresa.

Camavinga, la gran apuesta

Camavinga entró directo en la alineación del Real Madrid para el partido más importante de lo que va de curso. Después de caer contra el Atlético de Madrid por 5-2 y contra el PSG en el Mundial de Clubes por 4-0, el técnico sabía que se jugaba mucho en este partido contra el Barcelona. El Clásico marcaría el futuro más inmediato del conjunto blanco, pudiendo desatar muchas dudas si no se sacaba adelante.

En la misma situación que Xabi se encontraba un Camavinga que necesita esta temporada asentarse en el equipo. El jugador tenía ante sí una oportunidad de oro y respondió a la confianza que le había otorgado el técnico. Sus números lo dejan claro, con un 85% de acierto en pases, ocho duelos ganados, tres regates y dos pases clave. Todo, jugando buena parte del partido en una posición a la que no está para acostumbrado. Pero cumplió con nota, resultando todo un acierto la decisión del entrenador de meterle de inicio ante el Barça.