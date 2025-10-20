Camavinga se marca un Fede Valverde: «Lateral izquierdo no, en el centro del campo sí»

Eduardo Camavinga sumó ante el Getafe la primera titularidad de la temporada con el Real Madrid. El francés tuvo un inicio muy complicado a causa de sus lesiones que le impidieron arrancar en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros. Sin embargo, eso no le ha impedido perder su sonrisa para luchar por una de las titularidades más caras que hay en el equipo, como lo es el mediocampo.

Desde hace tiempo arrastra la vieja sombra de que, para tener un papel importante, debía amoldarse a otro perfil donde no hubiera tanta competencia. Eso le apuntó a lateral izquierdo. El descubrimiento lo hizo Carlo Ancelotti, que se vio obligado a tener que recurrir a esa carta ante los continuos problemas físicos de Ferland Mendy y la falta de confianza de Fran García. Un experimento en el que cumplió, pero que no le convenció para asentarse en el carril.

Aprovechando el parón de selecciones, a Camavinga le volvieron a preguntar sobre la posibilidad de jugar en esa posición ahora que está al 100% físicamente. «Lo más importante es ayudar al equipo. Hay ciertos momentos en los que debes hacer cosas distintas. Hay que saber apoyar al equipo al máximo, aunque a veces toca jugar en otras posiciones. Es normal. Ya, después a largo plazo…no. ¿Me vais a hacer la pregunta del lateral izquierdo? No, lateral izquierdo no. En el centro del campo, sí», confesó entre risas para Telefoot.

Camavinga, muy feliz en el Real Madrid

Con 22 años y afrontando su quinta temporada en el Real Madrid, el francés está muy contento y solo piensa en seguir disfrutando del Santiago Bernabéu. Tiene contrato hasta 2029, y su objetivo sigue siendo hacer historia en Chamartín: «Dejaré huella, sin duda. Estoy viviendo un sueño. No todo el mundo tiene la oportunidad de jugar en el mejor club del mundo. Tengo que aprovechar al máximo que estoy aquí, estoy muy feliz», dijo.

De momento, Xabi Alonso tiene plena confianza en Aurelién Tchouaméni para el puesto de pivote. Sin embargo, el esquema de doble pivote que sacó en el Coliseum demuestra que tendrá oportunidades para sumar más titularidades. Esta semana el equipo jugará ante la Juventus en Champions y el Clásico, dos citas de talla máxima. Al igual que todo el equipo, Camavinga solo piensa en brillar cuando salte al campo.