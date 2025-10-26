Xabi Alonso: «Hablaremos lo de Vinicius, por supuesto»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid contra el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos se llevaron el Clásico gracias a los goles de Mbappé y Jude Bellingham. Fermín hizo la diana de los azulgranas. Los madridistas ponen cinco puntos de diferencia con los catalanes en la clasificación.

Xabi Alonso comenzó analizando la victoria: «Muy contentos por la victoria, el partido, el grandísimo trabajo en equipo, el sacrificio que hemos hecho. Una victoria muy necesaria para el equipo y para la gente. He visto al Bernabéu vibrar. Es una victoria que tiene más importancia que los tres puntos».

«Ha habido muchos momentos en los que hemos controlado el partido, el equipo ha hecho lo que habíamos hablado. La victoria incluso es corta. Hemos tenido muchas ocasiones», añadió. Sobre el liderato, dijo lo siguiente: «Vamos creciendo, sin duda hoy teníamos este partido marcado. Anímicamente y para nuestro convencimiento es muy importante. Nos vamos con muy buen sabor de boca y nos toca disfrutar hoy».

«Un factor fundamental de esta nueva etapa es que la gente se identifique con un equipo que conecta. Que en estos partidos apriete, eso le da mucho aire al equipo y energía y hoy lo hemos tenido. El Bernabéu ha disfrutado con mucho y nos ha apoyado mucho. Ha habido una energía impresionante. Han disfrutado de todo, hasta de los momentos complicados. Estamos empezando, pero la conexión con la gente es fundamental», continuó.

A la hora de valorar la motivación, fue claro: «El equipo estaba muy motivado. Estoy muy contento por chicos porque necesitaban la sensación de ganar un partido grande. La satisfacción era completa».

«Hablaremos lo de Vinicius, pero no quiere perder el foco de lo importante. Ha aportado mucho. Es una victoria merecida e, incluso, corta. Esto nos va a dar la posibilidad de competir contra equipos grandes», explicó sobre el enfado del brasileño al ser sustituido.

«No son sólo los tres puntos, esto tiene una importancia extra. Estamos en octubre y es muy pronto, pero queríamos tener buena sensación. Para el futuro necesitamos mucho de lo que hemos hecho hoy», comentó. Además, sobre el tiempo sin ganar partidos grandes, comentó lo siguiente: «Nos va a venir muy bien para tener buenas sensaciones, pero queda muchísimo. Hay que disfrutar un poco hoy y tranquilidad».

«Camavinga, Jude y Arda tienen esa facilidad para ser flexibles. No podíamos ser débiles en el centro del campo. Eduardo ha hecho un gran partido, como todos los del medio», explicó sobre su decisión de apostar por el francés de titular.