El Real Madrid llama a declarar a Carlos Naval, delegado del Barça, en el juicio del ‘caso Negreira’

El Real Madrid quiere llegar hasta el final con el ‘caso Negreira’. Florentino Pérez está convencido de que los pagos del FC Barcelona a Enríquez Negreira supusieron una adulteración de la competición y ha movido ficha para sacar todo a la luz. Para ello, el club blanco ha hecho varias solicitudes al juez encargado de la investigación. Primero pidió el acceso a toda la información de datos económicos y también llamar a declarar a Carlos Naval Biosca, delegado del primer equipo culé.

Según informa el escrito presentado, consideran relevante para la instrucción «el modo en que, después de haber recibido todo tipo de requerimientos oficiales para aportar documentación acreditativa de los supuestos servicios recibidos por el F.C. Barcelona, de repente aparecieron en el despacho de D. Carlos Naval Biosca el 13 de marzo de 2023, una vez ya se había destapado todo el escándalo, los más de seis centenares de informes sobre los que el F.C. Barcelona hace girar su defensa». Un hecho que extraña aún más después de que ni Ernesto Valverde ni Luis Enrique testificaron no tener conocimiento de ello.

Es por ello que el Real Madrid exigió «conocer cuándo, por qué, para qué y a instancia de quién llegaban esos informes al Sr. Naval, a partir de 2014 (sin que se hubiese destruido ninguno a pesar del transcurso del tiempo) ya que «resulta igualmente de sumo interés», indicó el documento adelantado por el periodista Ramón Álvarez de Mon.

«Debe tenerse en cuenta, además, que el Sr. Naval es una de las personas que, durante un período de muchos años (anterior incluso al 2014), figura interviniendo en el proceso de aprobación de los pagos de las facturas emitidas por Dasnil 95, S.L. y Nilsad, S.C.P. que llegaban al F.C. Barcelona. Así se desprende de los cuadros Excel que, como bloques documentales 8 y 9, acompañaban al escrito que el F.C. Barcelona dirigió a la Guardia Civil en fecha de 28/12/2023³⁸, contestando el requerimiento judicial acordado por providencia de 16/11/2023», concluyó el escrito.