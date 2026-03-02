¿Por qué no juega Mbappé el partido de Liga contra el Getafe?

El Real Madrid recibe al Getafe en el Santiago Bernabéu este lunes a las 21:00 horas para cerrar la vigesimosexta jornada de Liga. Los de Arbeloa están obligados a sumar una victoria ante el conjunto azulón para cerrar la brecha con un FC Barcelona que comanda la tabla con cuatro puntos de ventaja. El equipo merengue contará con la sensible baja de su máximo goleador, un Kylian Mbappé que se perderá su segundo partido consecutivo tras no estar en la vuelta del playoff de la Champions ante el Benfica.

El francés ha sumado 23 goles en 23 partidos de Liga, lo que supone cerca del 50% de los tantos convertidos por el Real Madrid tras dos tercios de competición completados. Sin Mbappé, el ataque del conjunto blanco volverá a estar comandado por Vinicius Junior . El brasileño ha elevado su rendimiento de manera notable en 2026 y encadena cinco encuentros consecutivos marcando. Como ‘9’ repite Gonzalo García y en el banquillo espera su turno como alternativa Rodrygo Goes, ausente en los tres últimos compromisos en Liga.

El Real Madrid buscará recuperar la senda del triunfo ante el Getafe después de la derrota en El Sadar. Un resultado que implicó que el liderato pasara a manos de un FC Barcelona que no ha fallado esta jornada, comandado por un hat-trick de Lamine Yamal frente al Villarreal. El conjunto blanco no contará con el goleador del 0-1 del partido de la primera vuelta en Getafe. Kylian Mbappé convirtió el tanto de la victoria en la recta final. El ’10’ merengue se ha visto obligado a parar por unas molestias en el ligamento colateral externo de la rodilla izquierda que arrastra desde diciembre. Con este tratamiento conservador, se espera que Mbappé pueda estar disponible para el tramo decisivo de la temporada.

El futbolista galo sumará ante el Getafe su segunda ausencia consecutiva, ya que también se perdió la vuelta del playoff de la Champions en Da Luz. Mbappé tampoco estará en el compromiso liguero del viernes en Balaídos, frente al Celta. Su presencia en la ida de los octavos de Champions contra el Manchester City está prácticamente descartada, y se espera que pueda estar seis días después para la vuelta en tierras inglesas.

Mbappé y las bajas del Real Madrid ante el Getafe

Kylian Mbappé no es el único futbolista de la primera plantilla con el que no podrá contar Arbeloa para la visita del Getafe. Raúl Asencio no está disponible por el golpe que sufrió en las cervicales tras chocar con Camavinga en el duelo ante el Benfica. El francés también se perderá el partido por unas molestias bucales. A ellos se suman las bajas ya conocidas de Bellingham, Militao y Ceballos.

El técnico salmantino, en cambio, recupera a Rodrygo y podrá contar con Huijsen, que llega tocado. Para paliar las bajas, Arbeloa ha echado mano del Castilla. Cestero, Manuel Ángel, Palacios y Thiago Pitarch son los canteranos elegidos para completar la convocatoria del primer equipo.