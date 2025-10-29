Tebas provoca al Real Madrid y le coloca dos partidos de Liga con menos de 72 horas de diferencia

Javier Tebas vuelve a provocar al Real Madrid con sus horarios. El presidente de la Liga ha oficializado los horarios de dos partidos del equipo blanco, en Gerona y en Bilbao, y entre ellos no hay las 72 horas recomendables de descanso entre partido y partido. Además, en este caso son dos encuentros a domicilio: el Real Madrid jugará en Gerona el domingo 30 de noviembre a las 21:00 horas y tres días después (3 de diciembre) a las 19:00 horas en San Mamés.

Así, entre el final del partido ante el Girona en Montilivi y el inicio del encuentro ante el Athletic Club sólo hay 68 horas de diferencia, menos de esas 72 horas que piden los jugadores entre partido y partido. Eso sí, tal y como puede saber OKDIARIO, en el Real Madrid no hay un malestar por estos dos horarios porque «es lo que toca».

Esta separación de tan sólo 68 horas entre partido y partido de Liga se podía haber evitado si Tebas hubiera colocado el Girona – Real Madrid en un horario anterior al de las 21:00 horas del domingo (por ejemplo, ese mismo día a las 16:15 o a las 18:30) o incluso si el Athletic Club – Real Madrid se hubiera puesto el miércoles a las 21:00 y no a las 19:00 horas como sí se ha fijado.

Con ello, el Real Madrid se enfrentará al Girona, en el partido correspondiente a la 14ª jornada de Liga, el domingo 30 de noviembre a las 21:00 horas. Y ante el Athletic Club de Bilbao, de la 19ª jornada (adelantado a su fecha original por la disputa de la Supercopa de España), el miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas.

Estos dos partidos, que se disputarán en Montilivi y en San Mamés, se jugarán en el periodo de seis encuentros consecutivos fuera del Bernabéu, cuatro de Liga (Rayo, Elche, Girona y Athletic) y dos partidos importantes de Champions: en Anfield ante el Liverpool y en El Pireo contra Olympiacos.

El horario, confirmado ya por la Liga de Tebas, supone que el Real Madrid volverá a jugar a domicilio en el último horario posible de las franjas que tiene el torneo. Será un domingo a las 21:00 horas, aunque en este caso sí que el presidente de la Liga ha sido más compasivo con el equipo blanco, ya que vendrá de jugar el miércoles previo en Atenas en Champions. Tendrá el máximo descanso posible entre el duelo europeo y el de Liga. No así entre ese de Liga en Gerona y el siguiente en Biblbao.

Eso sí, este encuentro en Gerona supone que otra vez el Real Madrid disputará un partido de Liga a domicilio (lo que supone que después el conjunto blanco llegue de madrugada a Madrid) en el último horario posible. Ya ha ocurrido varias veces antes: contra Oviedo (jornada 2), Levante (6) y Getafe (9). También pasará eso en un encuentro todavía no disputados, pero sí ya oficializado su horario: contra el Elche en el Martínez Valero (23 de noviembre, jornada 13).

Que el Girona – Real Madrid se dispute el domingo 30 de noviembre a las 21:00 horas aseguraba que el siguiente encuentro del conjunto entrenado por Xabi Alonso fuera a ser el miércoles 3 de diciembre, tal y como ya también ha oficializado la Liga. Será ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés, un encuentro que comenzará a las 19:00 horas. Esta visita a Bilbao corresponde a un encuentro de la jornada 19, que se disputará entre la 14 y la 15 porque es un duelo adelantado por la Supercopa de España.

Ambos encuentros de Liga está en un periodo de seis partidos seguidos fuera de casa. El Real Madrid jugará a domicilio de forma consecutiva seis partidos: Liverpool (Champions), Rayo Vallecano (Liga), Elche (Liga), Olympiacos (Champions), Girona (Liga) y Athletic Club (Liga). Entre Rayo y Elche habrá el último parón por selecciones del año.

Así, el Real Madrid ya tiene dos horarios oficializados más para esta Liga que actualmente lidera con cinco puntos de ventaja sobre el Barcelona: ante el Elche en el Martínez Valero el domingo 30 de noviembre a las 21:00 horas y contra el Athletic Club de Bilbao en San Mamés el miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas.