Tebas, sin credibilidad para los clubes y arrinconado por el TAD

Javier Tebas vive uno de sus momentos más bajos como presidente de la Liga. Su fracaso personal tras no conseguir llevar el Villarreal-Barcelona a Miami le ha supuesto una pérdida muy importante de credibilidad de cara a los clubes que durante estos 12 años de mandato habían obedecido siempre sus directrices. El presidente de la patronal está herido y su imagen demacrada como asistente al Fórum Nueva Economía no hace más que poner de manifiesto que esta derrota, reconocida por el mismo, le ha dejado en una situación complicada.

Tebas ha perdido credibilidad de cara a los suyos y hasta el Villarreal, uno de sus clubes más cercanos, se molestó por las formas en las que se anunció el no partido en Miami. El presidente de la Liga anunció en un comunicado que Relevent no iba a seguir adelante en el proyecto en el que había puesto todo su esfuerzo en los últimos meses y que llegó hasta incluso a presentar en persona en Florida.

🔥 OJO a la rajada de Javier Tebas en el Nueva Economía Fórum 💥 «Los jugadores del Madrid sólo saben decir adulterada, adulterada, adulterada» ‼️ «Oigo a Courtois y es igual que José Ángel Sánchez hablando» 🎙️ @manu_malagon pic.twitter.com/eWaHagSHMP — Radio MARCA (@RadioMARCA) October 23, 2025

Pese a que el mandatario dijo una mentirosa piadosa como que «el partido de Miami no está ni entre los 10 objetivos principales de la Liga», la realidad es que su imagen ha quedado completamente erosionada por la censura a las protestas de los futbolistas durante la última jornada de Liga y la manipulación al hacer parecer dicha protesta un «mensaje por la paz» alcanzando en Oriente Medio.

Javier Tebas está completamente desquiciado por no poder hacer lo que el quiera. Le quedan cuatro telediarios. https://t.co/2zW9EYhL2n pic.twitter.com/JaQ3dNO2VX — LaVozGalactica (@Lavozgalactica) October 23, 2025

Tebas ha visto cómo esas técnicas que en otras circunstancias le habrían funcionado se han vuelto esta vez en su contra con un Real Madrid que ha sido protagonista de la cancelación del encuentro en Miami. Los blancos han sostenido que desde el anuncio del choque que se adulteraba la competición celebrando el encuentro en el Hard Rock Stadium y que además se rompía el principio de equidad.

Las quejas blancas han encontrado amparo en diversos organismos, especialmente americanos e internacionales, que han visto cómo la viabilidad del proyecto era perjudicial. Relevent es una agencia que tiene múltiples acuerdos con Premier, Bundesliga y que acaba de anunciar que se encargarán de la explotación de todas las competiciones de la UEFA entre las temporadas 27-28 y 32-33, incluida la Champions League.

🤬 El ‘ENGANCHÓN’ de TEBAS al ser preguntado por la CENSURA en las protestas de los jugadores por el partido en MIAMI: 😮 «Todo lo que ocurre tiene que estar relacionado con el partido». 📹 @marcosdlarocha pic.twitter.com/R1zTTrK02J — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 23, 2025

Son muchísimos partidos y muchísimo dinero en juego como para echarlo todo a perder por un partido único partido de una competición que tiene muhco menos peso que las anteriores. Relevent esperó a Tebas hasta el límite de dos meses antes de que se produjese el encuentro y al no ver garantías para su celebración prefirieron cancelarlo antes que vender entradas y exponerse a demandas millonarias.

El TAD está estudiando expedientarlo

El otro frente que quita el sueño a Javier Tebas es el relativo al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). El presidente de la Liga ya fue amonestado a finales de 2024 por el organismo más importante a nivel de leyes del deporte español por ocultar al Real Madrid el acuerdo con CVC en 2021. Ahora el mandatario tiene dos fuegos más con el Tribunal y que en los próximos meses podrían dictaminar su inhabilitación para su cargo.

El presidente de CENAFE Miguel Galán y varios socios del Barcelona consiguieron elevar al TAD una denuncia contra Tebas por revelar datos secretos del Barcelona y sus cuentas. El presidente de la Liga reconoció incluso su error borrando el comunicado público donde desvelaba cómo estaban los palcos VIP del club culé.

Por otra parte, Miguel Galán envió un nuevo escrito al TAD señalando como infracciones muy graves disputar el Villarreal-Barcelona sin la autorización del CSD y la censura a la protesta de los jugadores en la novena jornada de Liga. La cara es el espejo del alma y Javier Tebas, en esta ocasión, no se puede tirar ningún farol. Su credibilidad ha quedado en entredicho y el TAD le investiga por dos casos que en cualquier otro país del mundo serían flagrantes.