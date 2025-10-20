Tiembla Tebas: el CSD eleva ante el TAD la denuncia de Miguel Galán por desvelar las cuentas del Barça

Se le acumulan los frentes abiertos a Javier Tebas. El presidente de la Liga ha vivido un fin de semana amargo por las protestas de los jugadores por el partido de Miami y ahora el mandatario ha visto cómo el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha elevando ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) una denuncia de Miguel Galán y de varios socios del Barcelona por desvelar datos secretos de las cuentas del club.

El jefe de la patronal de clubes se expone a una posible inhabilitación por desvelar de información confidencial de la entidad azulgrana. El siguiente paso en este proceso es que el TAD ahora debe estudiar ahora el caso y decidir si abre un expediente sancionador o no contra Tebas. Entre las posibles sanciones a las que se expone el presidente de la Liga encontramos la amonestación pública, la inhabilitación temporal o la más grave, la destitución inmediata.

Hay que recordar que la denuncia formulada por Miguel Galán, presidente de CENAFE y de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, nace de un comunicado que la Liga se vio obligada a borrar pocos días después y donde se desvelaban ilegalmente datos del Barcelona sobre sus famosos palcos VIP. Aquella actuación hizo que la competición dirigida por Tebas se saltase el artículo 5 de las Normas de Elaboración de los Presupuestos de la Liga.

Un error fatal de Tebas

«Las informaciones, datos y documentos que los clubes/SADs faciliten a la Liga en cumplimiento de estas normas tendrán carácter confidencial y quedarán sujetos a la normativa en materia de protección de datos, sin perjuicio de las obligaciones que se deriven de los requerimientos de información de los órganos judiciales y administrativos». Evidentemente, Tebas cometió un pecado imperdonable desvelando las cartas que estaban en el poder del Barcelona.

La Liga publicó el pasado 2 de abril de 2025 un comunicado en el que hacía público que la entidad presidida por Joan Laporta se encontraba situación de incumplimiento del fair play financiero y desveló que el Barcelona no pudo inscribir a tiempo en sus cuentas 100 millones de euros procedentes de 475 asientos VIP del Camp Nou. Ahora esta revelaciones pueden terminar por costarle el puesto de presidente a Tebas 12 años después.

Si en este intento fallase Galán habría uno nuevo en las próximas semanas después de que la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte denunciase también el partido de Miami y la censura de las protestas por el encuentro. El presidente de CENAFE exigió al CSD que elevase el caso al TAD para la destitución de Tebas.