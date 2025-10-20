Puede ser inhabilitado

Tiembla Tebas: el CSD eleva ante el TAD la denuncia de Miguel Galán por desvelar las cuentas del Barça

Tebas ya sabe que vuelve a tener al TAD encima por incumplimiento de las normas

Miguel Galán denuncia ante el TAD el partido de Miami y la censura de Tebas: «Tiene que ser destituido»

javier tebas
Javier Tebas, presidente de la Liga en un acto reciente. (Getty)
Francisco Rabadán
  • Francisco Rabadán
  • Redactor jefe de deportes. He tenido la oportunidad de cubrir dos Juegos Olímpicos, varios Mundiales de distintas disciplinas y algún que otro All-Star de la NBA con los Gasol. De Córdoba y sin acento.

Se le acumulan los frentes abiertos a Javier Tebas. El presidente de la Liga ha vivido un fin de semana amargo por las protestas de los jugadores por el partido de Miami y ahora el mandatario ha visto cómo el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha elevando ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) una denuncia de Miguel Galán y de varios socios del Barcelona por desvelar datos secretos de las cuentas del club.

El jefe de la patronal de clubes se expone a una posible inhabilitación por desvelar de información confidencial de la entidad azulgrana. El siguiente paso en este proceso es que el TAD ahora debe estudiar ahora el caso y decidir si abre un expediente sancionador o no contra Tebas. Entre las posibles sanciones a las que se expone el presidente de la Liga encontramos la amonestación pública, la inhabilitación temporal o la más grave, la destitución inmediata.

Hay que recordar que la denuncia formulada por Miguel Galán, presidente de CENAFE y de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, nace de un comunicado que la Liga se vio obligada a borrar pocos días después y donde se desvelaban ilegalmente datos del Barcelona sobre sus famosos palcos VIP. Aquella actuación hizo que la competición dirigida por Tebas se saltase el artículo 5 de las Normas de Elaboración de los Presupuestos de la Liga.

Un error fatal de Tebas

«Las informaciones, datos y documentos que los clubes/SADs faciliten a la Liga en cumplimiento de estas normas tendrán carácter confidencial y quedarán sujetos a la normativa en materia de protección de datos, sin perjuicio de las obligaciones que se deriven de los requerimientos de información de los órganos judiciales y administrativos». Evidentemente, Tebas cometió un pecado imperdonable desvelando las cartas que estaban en el poder del Barcelona.

La Liga publicó el pasado 2 de abril de 2025 un comunicado en el que hacía público que la entidad presidida por Joan Laporta se encontraba situación de incumplimiento del fair play financiero y desveló que el Barcelona no pudo inscribir a tiempo en sus cuentas 100 millones de euros procedentes de 475 asientos VIP del Camp Nou. Ahora esta revelaciones pueden terminar por costarle el puesto de presidente a Tebas 12 años después.

Si en este intento fallase Galán habría uno nuevo en las próximas semanas después de que la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte denunciase también el partido de Miami y la censura de las protestas por el encuentro. El presidente de CENAFE exigió al CSD que elevase el caso al TAD para la destitución de Tebas.

Lo último en Deportes

Últimas noticias