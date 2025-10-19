La genial maniobra de Celta y Real Sociedad para dar esquinazo a la censura de Tebas

Los jugadores del Celta y la Real Sociedad idearon un plan que dejó a los pies de los caballos la censura ejercida por la Liga de Javier Tebas con las protestas del partido de Miami. Hasta ahora los jugadores se quedaban completamente parados durante los 15 primeros segundos del partido y la censura del presidente de la competición española respondía enfocando planos aéreos o de la grada, pero no del terreno de juego para no dar visibilidad a las protestas.

Hasta ahora a Tebas le había salido muy bien la maniobra mitigando el efecto de la queja e incluso ocultando el marcador durante esos segundos en los que los jugadores se quedaban paralizados. Celta y Real Sociedad, sin embargo, encontraron la forma de que su protesta se hiciese visible para los espectadores de todo el mundo con un segundo parón de todos los jugadores durante 15 segundos que pilló al presidente de la Liga y a la televisión sin recursos para impedirlo.

El acuerdo alcanzado entre los jugadores de ambos equipos consistió en que el Celta sacaba el balón de centro y tenía la primera posesión. La Real Sociedad acordó que cuando tuviesen ellos su primera posesión de balón también se quedarían totalmente paralizados cuando ya casi se había completado un minuto de juego y Tebas y sus secuaces no pudieran hacer nada para censurarlo.

❌ Lo que @LaLiga 𝗡𝗢 quiere que se vea. 👉🏻 La 𝗣𝗥𝗢𝗧𝗘𝗦𝗧𝗔 en el Celta – Real Sociedad 𝗘𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔 del Villarreal – Barça en Miami. 😡 Balaídos grita: 𝗧𝗘𝗕𝗔𝗦 𝗩𝗔𝗜𝗧𝗘 𝗫𝗔! pic.twitter.com/owPEToqOJS — Tenías Que Haber Tirado (@TQHTPodcast) October 19, 2025

La idea salió a la perfección y la protesta de pudo ver perfectamente. Tebas, para este encuentro, había optado por un plano cenital para ocultar los primeros 15 segundos del partido, pero lo que nunca imaginó es que la protesta se volvería a repetir unos instantes más tarde. Veremos si este comportamiento se sigue reproduciendo en el resto de partidos de la jornada, pero nadie puede dudar de que la maniobra ha terminado con la censura del presidente de la Liga.